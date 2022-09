Congo-Brazzaville: Diplomatie - A la mémoire de Jean Luc Delvert

La diplomatie française et la culture congolaise sont en deuil suite à la disparition de Jean Luc Delvert, ex-consul général de France à Pointe-Noire.

La diplomatie française pleure Jean Luc Delvert et la culture congolaise ne peut que pleurer avec elle de concert. L'ex-consul général de France à Pointe-Noire s'est, en effet, éteint à l'âge de 56 ans, frappé de plein fouet par un cancer maudit. Il repose aujourd'hui au Cimetière de Marcellus, au Sud-Ouest de la France, dans son Lot et Garonne cher à son enfance, après de lointains voyages qui l'auront conduit d'Italie en Thaïlande, des Etats-Unis à la Côte d'Ivoire, en passant par la République du Congo.

Celui qui fut, d'août 2014 à août 2018, consul général de France dans la ville océane y aura d'ailleurs été élevé au grade d'officier de l'Ordre national du mérite congolais par le président de la République Denis Sassou N'Guesso. Au-delà de son haut rang de diplomate, salué par tous, il aura surtout laissé l'empreinte indélébile de son attachement profond à la culture congolaise. Ironie du sort, le passage de Jean Luc Delvert dans la ville océane s'apprête du reste à être retracé en toile de fond dans le roman " Une Pointe Noire ", à paraitre début septembre aux éditions Balland et signé par son épouse écrivaine Lucie Delvert, à l'époque enseignante au Lycée français Charlemagne.

C'est entouré de l'amour des siens, Lucie et ses enfants, Ivan, Anna, Esther et Ariane, vers qui vont nos pensées, que Jean Luc Delvert aura bataillé contre la maladie dans les derniers jours de sa vie, sans jamais se défaire de son élégance d'esprit, lui qui s'adonna par le passé, et pendant de longues années, à la mise en scène théâtrale et à l'art lyrique. Durant ces quatre années, il aura conjugué diplomatie et culture, faisant de sa résidence sur la Côte sauvage l'antre de la communauté française et de la culture congolaise où les artistes y avaient fait leur jardin, célébrant notamment le 14 juillet dans une réelle amitié sans préjugés de couleurs. Il ne peut être autrement que son âme repose en paix au regard de l'homme admirable qu'il fut, toujours bienveillant, et qui laisse derrière lui des souvenirs impérissables pour tous ceux qui l'auront côtoyé de près ou l'espace d'un instant.

Jean Luc Delvert - 1966 - 2022

Diplomate depuis mars 2022

Consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) de 2021 à 2022

Inspecteur des affaires étrangères à Paris (France) de 2019 à 2021

Chargé de mission principal auprès du Directeur général de la mondialisation à Paris (France) de 2018 à 2019

Consul général de France à Pointe-Noire (Congo) de 2014 à 2018

Conseiller politique à l'ambassade de France à Rome (Italie) de 2011 à 2014

Desk Officer direction des Nations unies de 2009 à 2011

Consul adjoint au consulat général à New York (Etats-Unis) de 2008 à 2009

Consul adjoint à l'ambassade de France à Bangkok (Thaïlande) de 2005 à 2008

Rédacteur direction de la presse et communication à Paris (France) de 2003 à 2005

Consul adjoint à l'ambassade de France à Dar Es Salaam (Tanzanie) de 1999 à 2003

Vice consul au consulat général de France à Naples (Italie) de 1996 à 1999

Officier d'état civil de 1994 à 1996.