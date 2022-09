Congo-Brazzaville: Yali Congo - Les femmes battent le record

Six jeunes femmes belles, entrepreneures, activistes et enseignantes, cette année, au programme américain Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders (Yali), se sont distinguées par leurs projets novateurs en faveur de la société congolaise et de l'Afrique.

L'éducation, la santé, le commerce en ligne, l'autonomisation de la jeune femme et l'engagement civique sont autant de domaines auxquels ces femmes s'investissent pour faire bouger les choses à leur échelle.

Délali Gatsono, la poétesse du changement de mentalité

Parce que les mentalités guident les comportements, les changer peut avoir un impact profond et positif dans la société. C'est pour voir ce changement éclore que Délali appelle les autorités congolaises à faire évoluer le système éducatif au Congo.

Avec sa douce voix, Delali prône le changement de mentalité à travers l'éducation scolaire, civique, morale et mentale. Le discours engagé, cette jeune entrepreneure, manager de la société Dtranslating et co-coordonnatrice de l'association Tombola, croit en l'importance des valeurs fortes dans la vie des futurs leaders et des citoyens en général. Selon Délali, la nécessité d'aller vers les plus jeunes, de les conseiller, les orienter et surtout les écouter dans l'optique de préparer des leaders intègres de demain s'impose dans le contexte actuel.

Jadmire Feret, le bénévolat au service de l'enseignement

À l'heure où la majorité des orphelinats ont du mal à trouver des bénévoles pour exister, Jadmire a décidé de prêter main forte à un orphelinat de la place. En effet, la jeune femme a dispensé bénévolement, de 2017 à 2019, des cours d'anglais et français à des orphelins. La jeune enseignante s'est chargée de leur transmettre sa passion pour les langues afin d'encourager ces enfants à saisir des opportunités qui s'offrent à eux sous divers horizons. " Il faut à la fois valoriser nos langues et des langues étrangères dans l'éducation, car si les langues locales permettent de comprendre la société dans laquelle nous vivons, les langues étrangères permettent de s'ouvrir au monde ", a-t-elle déclaré.

Passionnée de l'éducation, du journalisme et de l'engagement civique, Jadmire se focalise, depuis 2020, à l'éducation des enfants et des jeunes filles.

Nagie Ndendé, l'éducation des jeunes femmes en priorité

Adhérer à un parti, militer et se porter candidate ont été le pari réussi de Nagie. Cette élue à l'élection locale 2022, en tant que conseillère départementale dans la cuvette, veut baliser la voie des plus jeunes en politique.

Que la voix des femmes compte dans les grandes sphères de décisions et que les jeunes filles n'abandonnent pas leurs études, c'est le cheval de bataille de Nagie. "Nombreuses sont les jeunes filles et femmes qui abandonnent les études. Quand elles arrivent à l'université, souvent elles s'arrêtent en première ou deuxième année. J'aimerai créer une ONG afin d'aider ces jeunes femmes, les encourager à embrasser des carrières politiques, car beaucoup de femmes au Congo n'osent pas emprunter ce chemin, mais également les réorienter dans leurs futures carrières ", souhaite la jeune femme.

Enseignante vacataire à la faculté de droit et étudiante en thèse de doctorat, Nagie porte particulièrement son regard vers les jeunes filles et femmes dont l'âge varie entre 16 et 25 ans. L'éducation des jeunes femmes est au cœur des actions qu'elle mène.

Esther Njinembo Nayeu, le docteur au cœur charitable

" J'aime m'engager dans des projets qui aident les gens à vivre en bonne santé, car mon rêve c'est de faire partie de ces médecins qui apportent le changement dans le domaine de la santé en Afrique ", lance Esther Njinembo. Médecin au bureau régional de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) au Congo, Esther vient en appui à ladite structure dans le domaine de la prévention des maladies non transmissibles.

Dans son jeune âge, Esther voyait ses parents beaucoup souffrir à cause des maladies non transmissibles. Les finances de sa famille ont été très impactées par les multiples traitements de ses parents. Cette situation l'a orientée vers la médecine. Après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé comme médecin généraliste au Cameroun. "Je voyais beaucoup de gens mourir à cause des maladies qui pouvaient être traitées en amont. Ce constat a suscité mon engagement dans la prévention des maladies non transmissibles, car je pense que si ces personnes avaient été informées que ces maladies pouvaient être soignées, si l'on s'y prend à temps, elles seraient encore vivantes. J'ai donc décidé de faire de cette cause mon cheval de bataille ", a-t-elle confié.

" Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ", dit l'adage. Esther Njinembo convie les jeunes à plus d'engagement. " Il est temps que les jeunes se lèvent, s'engagent, embrassent des carrières en politique et dans bien d'autres domaines, pour aider l'Afrique à grandir et à changer ", a-t-elle dit.

Merveille Arrickate Bikounga Massala, la passionnée du digital

Elle baigne dans un domaine qui la passionne depuis toujours : le numérique. Merveille Massala évolue dans un contexte ultra-dynamique où se mêlent voyages, commerce en ligne et marketing digitale. Le pari de cette commerciale expérimentée est de créer une amazone africaine. Une plateforme fiable et simple qui permettra aux Congolais en particulier et aux Africains en général d'effectuer leurs achats en ligne et, surtout, de se faire livrer. "Le Congo figure parmi les pays africains où il est difficile de se faire livrer lorsqu'on a effectué un achat en ligne, quand j'achète sur amazone par exemple, je dois attendre au moins un mois et passer par des intermédiaires pour avoir le colis, il faut que cela change, dans bon nombre de pays francophones que j'ai visités le constat est le même. L'Afrique a donc besoin d'une amazone qui prend en compte ses réalités ", estime Merveille Arrickate.

Avec les progrès des technologies de l'information et de la communication et le vent de la transformation numérique qui souffle dans presque tous les domaines d'activité, Merveille n'a pas tort de miser sur le digital. L'importance du numérique en général et de l'internet en particulier n'est plus à démontrer. Internet offre en effet une porte ouverte sur un large public, au-delà des contraintes géographiques. En attendant que les pouvoirs publics lui prêtent main forte, Merveille continue de peaufiner son plan d'action.

Jaazania Aseth Pongault : l'amoureuse du E-commerce

Entrepreneure dans le E-commerce, Jaazania rêve d'industrialiser le secteur du cosmétique au Congo. Avec ses produits de qualités adaptés aux peaux noires, la créatrice de la plateforme " Ebony Queens " entend créer, à base des produits locaux, des gammes de cosmétiques (lait de beauté, crèmes, shampoing... ), adaptées aux différentes carnations de peaux congolais et aux saisons de l'année au Congo.

Se faire de l'argent est bien mais apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les Congolais dans l'univers du cosmétique est mieux. La philosophie de Jaazania Aseth tourne autour de cet idéal. Pour elle, un bon commerçant est celui qui répond aux besoins de sa communauté. Pour un développement durable du commerce en ligne au Congo Jaazania souhaite que le ministère de tutelle formalise des engagements en faveur de ce secteur. " Il y a tellement d'arnaqueurs dans ce secteur qu'il serait profitable pour nous vendeuses en ligne que les autorités réunissent les principales parties prenantes de la filière, afin d'établir des modalités du e-commerce au Congo ", exhorte-t-elle.