Angola: Le commandant de la RMC exhorte à sauvegarder les impératifs de la démocratie

Huambo — Le commandant de la Région Militaire du Centre (RMC), le général de corps d'armée Dinis Segunda Lucama, a exhorté ce jeudi l'état-major à s'engager de plus en plus dans la sauvegarde des impératifs de paix, de réconciliation nationale et de démocratie.

Le responsable militaire s'exprimait à l'ouverture de la deuxième période d'instruction dans cette zone militaire, qui comprend les provinces de Benguela, Bié, Cuanza Sul et Huambo.

Selon le général, les Forces Armées Angolaises (FAA) travaillent sérieusement dans le processus de rajeunissement et de préparation constante des militaires, à travers une éducation qui place le patriotisme avant tout et, en même temps, fait l'éloge des symboles nationaux, du respect de la Constitution de la République, du sauvetage des valeurs morales et civiques, ainsi que la préservation du patrimoine public.

Pour lui, l'ouverture de la II période d'instruction intervient à un moment unique où le pays vient de réaliser les cinquièmes élections générales, tenues de manière ordonnée et civique, l'effectif faisant preuve d'une "grande maturité et dévotion à la Patrie" dans le choix du commandant en chef (... ).

L'officier militaire a ajouté que la préparation des troupes était d'une importance vitale pour l'amélioration des techniques de combat, compte tenu des menaces et des risques, en plus de permettre aux soldats d'être prompts à sauvegarder l'indépendance nationale, la démocratie, la population et du fonctionnement normal de organes souverains.

Projet de la Nation

Le lieutenant-général Dinis Segunda Lucama a déclaré que la contribution de la Région militaire centrale au projet Nation en temps de paix devrait continuer à renforcer son soutien à l'effort du gouvernement, basé sur la construction d'infrastructures sociales.

Selon le responsable militaire, cela comprend la participation aux campagnes de vaccination, l'éradication de l'analphabétisme, l'élimination des points d'ordures dans les unités militaires et les zones adjacentes, ainsi que d'autres à caractère communautaire, sans négliger l'élévation constante des niveaux de discipline et disposition de combativité.

Il a ajouté que la sensibilisation des troupes sur les dangers du VIH/SIDA et du Covid-19 est également une priorité pour le Commandement de la Région militaire du centre, dans le cadre du projet Nation en temps de paix.

Par ces actions, a-t-il dit, l'Armée et la Région Militaire du Centre, en particulier, entendent atteindre des niveaux d'organisation à la dimension de sa mission historique de garantir l'intégrité territoriale, les conquêtes démocratiques et se projeter comme une véritable école de vie et de réserve morale de la Nation.

La période d'instruction vise la préparation combative éducatrice-patriotique, ainsi que le renforcement des capacités des unités et sous-unités militaires de cette région, en les adaptant aux exigences et aux défis futurs, afin de pouvoir réprimer toute agression extérieure et aider la population en cas d'accidents et de catastrophes naturelles.

Des officiers généraux, supérieurs, capitaines, sergents, soldats et travailleurs civils ont assisté à l'événement, marqué par des activités culturelles.