Togo: Un acte de conviction posé par Akoété ADANBOUNOU

Les jeunes diplômés sans emploi des BTP de la commune Agoènyivé 1 et les femmes commerçantes du marché d'Agoè-Assiyéyé disposent enfin d'une opportunité d'emploi et d'affaires avec le Niger.

Un rêve qui deviendra bientôt une réalité grâce au mémorandum d'entente qui a été conclu ce jeudi avec une des communes sœurs du Niger, celle de Maine Soroa.

Dans l'optique d'engager un processus de jumelage entre la commune urbaine de Maine Soroa et la commune d'Agoe-Nyivé1 et après des échanges de correspondances, le maire de la commune de Maine Soroa, El Hadj Ibrahim Tandja a effectué une mission dans la commune d'Agoe-Nyivé1, du 28 aout au 01 septembre 2022.

Outre une séance de travail avec son homologue Akoété Adanbounou, l'édile nigérien s'est également entretenu avec l'exécutif de la commune d'Agoènyivé1 et les présidents de commissions permanentes avant de rencontrer les opérateurs économiques de divers secteurs de la commune et de participer ce jeudi à l'ouverture de la troisième session ordinaire du conseil municipal de la commune d'Agoenyivé1.

Il ressort de ces différents travaux une nécessité de se mettre ensemble pour le bonheur des populations d'Agoènyivé 1 dans trois principaux domaines à savoir gouvernance locale, commerce et opportunités d'emplois pour les jeunes, veille citoyenne et lutte contre le terrorisme.

" Avec les 19 ans d'expériences que nous avons au Niger en matière de décentralisation, nous avons assez d'expériences à partager avec nos frères et nous allons aussi en acquérir aussi. C'est pourquoi je continue de dire que mon choix pour cette commune d'Agoènyivé 1 n'est pas fortuit, je suis venu chez un frère et un ami que je connais les performances ici à Lomé et ailleurs. C'est un homme que je suis venu rencontrer une chance pour la commune Agoènyivé 1. Nous nous mettons ensemble pour des échanges sur le plan commercial, partage d'expériences sur la décentralisation ", a déclaré El Hadj Ibrahim Tandja.

Occupation anarchique des espèces, gestion des ordures ménagères, pauvreté, insuffisance des ressources économique et financières sont quelques-uns des problèmes dont les communes ont en partage que seule une collaboration pourra aider à y apporter des solutions appropriées.

Pour cela, le maire Akoété Adanbounou croit en une coopération sud-sud.

" Avec toutes les potentialités et richesses dont elles disposent, nos villes africaines ont cette particularité de partager les mêmes réalités qui justifient pour nous la nécessité de réfléchir ensemble à des solutions qui répondent à nos réalités. S'il est évident que toutes les collectivités sont différentes tout comme les solutions urbaines il est aussi vrai que voir ce que font les autres est sources d'imaginations et d'inspirations et surtout d'innovations ", a indiqué M. Adanbounou.

Il ajoute en précisant que cette collaboration " se fonde sur la conviction profonde que, face aux enjeux du moment, nos communes africaines ont tout intérêt à se mettre ensemble pour porter de grands projets de nos territoires respectifs ".

Rappelons que juste après la signature du mémorandum d'entente, les travaux de la 3ème session ordinaire se sont poursuivis avec pour principaux objectifs de faire le bilan de l'exécution du budget 2022 et réfléchir à la stratégie à mettre en place pour faire face à la difficulté de mobilisation de ressources financières.