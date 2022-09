Afrique: Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement - Près de 750 délégués attendus à Bridgetown, à la Barbade

Le Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement (Actif2022) s'ouvre ce jeudi 1er septembre 2022, à Bridgetown, capitale de la Barbade. Ce forum qui est à sa première édition prend fin le 3 septembre 2022 et vise à renforcer les relations entre les secteurs privés des deux régions pour faire progresser le commerce et l'investissement. Cette rencontre est organisée par le gouvernement de la Barbade et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank).

Placé sous le thème, " Un peuple, un destin : s'unir et réinventer notre avenir ", près de 750 délégués d'Afrique et des Caraïbes sont attendus au cours de ce forum. Parmi lesquels des responsables gouvernementaux et du secteur privé d'Afrique et des Caraïbes. A cela, il faut ajouter des investisseurs, des partenaires au développement et des institutions d'appui au commerce.

Pour le Professor Benedict Oramah, président d'Afreximbank, il s'agit à travers ce forum de favoriser le développement de partenariats stratégiques entre les communautés d'affaires d'Afrique et de la région de la Communauté des Caraïbes (Caricom). Ces deux régions devront renforcer leur coopération bilatérale. Et surtout accroître leur engagement dans le commerce, l'investissement, le transfert de technologie, l'innovation, le tourisme, la culture et d'autres secteurs.

C'est le lieu de rappeler que l'Afrique et les Caraïbes se sont engagés à plus de rapprochement depuis la tenue du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des Caraïbes et de l'Afrique le 7 septembre 2021.

Ce forum, faut-il le signaler, vise également à contribuer à la mise en œuvre de l'Accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine et du programme de développement du commerce des Caraïbes.

Actif2022 est né lorsqu'une délégation de la Banque africaine d'import-export à la suite d'une visite officielle à la Barbade du 27 au 30 septembre 2021. Ce fut une activité stratégique essentielle pour institutionnaliser l'engagement entre l'Afrique et les secteurs privés des Caraïbes. Et faire progresser les relations commerciales et d'investissement.

Dans le cadre de ce forum, Afreximbank a invité l'African fashion international (Afi) en tant qu'agrégateur de la mode africaine. Pour la banque, il est important que l'Afi offre aux créateurs africains des opportunités de montrer leur contribution à l'économie.

Le choix de l'invitation de l'Afi s'explique par le fait que cette structure a démontré son engagement à commercer sur le marché mondial. Et ce, grâce aux récents efforts et collaborations avec Forbes à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis et à Kasane, au Botswana. Pour le Forum AfriCaribbean Trade and Investment 2022

Des acteurs de la mode en Afrique et non des moindres prendre part à cette rencontre de Bridgetown. Ce sont la sud-africaine Shamyra Moodley de LaaniRaani et le rwandais Eli Gold, le fondateur de MasaMara. Ceci pour revigorer une passion pour l'Afrique et le travail produit par des créateurs africains en promouvant des perceptions contemporaines uniques et diverses de la culture africaine.

Ce forum, faut-il le signaler, offre pour la communauté des affaires des deux régions une occasion idéale d'établir de nouvelles relations commerciales. Toute chose qui permettra d'accroître les exportations et de trouver les intrants nécessaires à la conception et à la fabrication de produits de grande valeur.

A noter que ce forum est organisé en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine (zlecaf), l'Africa business council, le secrétariat de la Caricom et l'Agence caribéenne de développement des exportations. Actif2022 est cogéré par Invest Barbados et Export Barbados.

Depuis Bridgetown, Barbade