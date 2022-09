Congo-Brazzaville: Réforme de la justice - Près de quatre-vingt nouveaux hauts magistrats injectés dans le circuit

Les nouveaux hauts magistrats membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et ceux des parquets près ces juridictions ainsi que les magistrats de la Cour des comptes étaient devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 31août, au Palais de la nation pour la cérémonie de prestation de serment avant leur entrée en fonction.

Ces hauts magistrats de l'Ordre judiciaire et ceux de l'Ordre administratif nouvellement nommés respectivement le 30 juillet et le 27 juin 2022 ont juré devant le magistrat suprême "de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui leur sont confiées". Le président de la République, en sa qualité de magistrat suprême, a pris acte de leur serment.

Tour à tour, le procureur général près la Cour de cassation Mvonde Mambu Firmin, le premier président du Conseil d'Etat Mme Odio Nonde Marthe, le procureur général près le Conseil d'Etat Iluta Ikombe Yamama, les conseillers à la Cour de cassation, le premier avocat général près la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, les deux présidents au Conseil d'Etat Funga et Esambo, les conseillers au Conseil d'Etat, les avocats près le Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes M. Munganga Ngwaka Jimmy, le procureur général près la Cour des comptes, les présidents des chambres à la Cour des comptes, les conseillers maîtres à la Cour des comptes et les trente-quatre conseillers référendaires à la Cour des comptes se sont acquittés de cette obligation constitutionnelle devant le président de la République. La cérémonie revêtait un caractère particulier en ce sens qu'elle traduit la volonté du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de poursuivre, sans désemparer, les réformes entreprises au sein de l'appareil judiciaire congolais.

Pour les assermentés, cette cérémonie va au-delà du seul aspect protocolaire. C'est " un engagement solennel pour eux de respecter la Constitution et les lois du pays dans l'exercice de leurs fonctions ", a précisé le conseiller politique du président de la République. Cette série de nominations procède aussi du souci du président Félix Tshisekedi de consolider l'Etat de droit dans notre pays.

C'est une première pour la Cour des comptes, trente-cinq ans après, de voir ses conseillers maîtres et conseillers référendaires prêter serment en présence du président de la République et devant son autorité. Forts de ce serment, les assermentés de la Cour de compte vont renforcer le travail de police financière réalisé par l'Inspection générale des finances. Un renfort bien apprécié par Jules Alingete dans son travail de lutte contre la prédation et la gabegie financière.