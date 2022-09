Congo-Brazzaville: Compétition - " Jeunes talents ya mboka " à la conquête des talents congolais

L'un des rares concours au Congo qui fait la symbiose entre les artistes musiciens de tous les horizons, organisé par ESM production. L'édition 2022 qui se tiendra le 7 septembre à Pointe-Noire permettra aux artistes qui seront sélectionnés d'exprimer encore une fois de plus leurs talents et comme lors de sa précédente édition. La rencontre sera également une opportunité pour ces artistes locaux de faire des rencontres avec des professionnels, dont les tourneurs, producteurs, manager de ce domaine et de signer des accords de partenariat.

Les organisateurs veulent encore par cette éditio attirer l'attention des pouvoirs publics et des mécènes afin qu'ils aient un regard différent sur les musiques urbaines et qu'ils accompagnent ces jeunes qui contre vents et marées se battent pour représenter et valoriser le Congo à travers leur passion. Pour Jores, manager de la structure ESM production, le métissage musical et culturel construit notre identité avec comme objectif de confronter la diversité des cultures ou des musiques congolaises, de développer l'esprit de la tolérance et le respect de l'autre dans la singularité.

Depuis sa première édition "Talents ya mboka" prend une nouvelle dimension pour devenir un événement culturel majeur au Congo tout en proposant de s'immerger dans la créativité des musiques congolaises. Si la musique reste le vecteur essentiel du concours, un large éventail d'activités pluridisciplinaires et sociales seront proposées afin de permettre une meilleure compréhension et connaissance de la réalité actuelle de la musique au Congo.

En d'autres termes ce concours est créé pour produire et faire connaître les artistes musiciens congolais qui manquent de visibilité dans les médias. Sa mission en tant qu'organisme est de promouvoir et favoriser la musique des jeunes talents congolais en pleine expansion dans un contexte de pluralisme. Pour cette deuxième édition, chaque artiste musicien portera sa cuture, sa musique, ses moyens d'expression pour créer ainsi avec les autres artistes. Ce concours soucieux de vouloir révéler et présenter la richesse culturelle de chaque artiste invité, choisir à chaque édition une programmation fondée sur ses convictions, ses connaissances, en s'adressant uniquement aux artistes musiciens congolais.

"Talents ya mboka" édition 2022 valorisera les talents des artistes musiciens congolais pour révéler leurs potentiels artistiques et évaluer leur savoir-être et leur savoir-faire. La rencontre sera encore l'occasion pour les organisateurs de réviser et dynamiser plus davantage l'amitié séculaire qui les lie aux artistes, un cadre idéal d'échange sur les collaborations culturelles, de favoriser le dialogue interculturel, d'activer et d'encourager le tourisme culturel. Cette année encore, le talent des artistes congolais apportera au public une ouverture sur le monde où il aura droit à une visibilité importante de la musique congolaise différente à chacun des artistes qui viendront assurer une sensibilisation.