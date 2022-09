Congo-Brazzaville: Affaire braquage chez Mère Alice - La police sort de son silence

Le commandant de la sécurité publique du Commandement des forces de police, le colonel Didace Yobi, a animé un point de presse, le 1er septembre, au cours duquel il a éclairé l'opinion nationale sur l'affaire du braquage chez Mère Alice qui défraie la chronique depuis quelque temps à Brazzaville.

Dans son adresse, le colonel de police Didace Yobi a fait savoir que face à la résurgence du phénomène criminel qui, ces derniers temps, gagne des proportions considérables, particulièrement dans les grandes villes du Congo, et suite au vol à main armée suivi des coups et blessures volontaires aggravés, perpétrés dans la nuit du 8 au 9 août 2022, au n°79 de la rue Djoué à Moungali, quatrième arrondissement de la ville de Brazzaville, à une heure du matin, le commandant des forces de police a ordonné l'ouverture d'une enquête aux fins de traquer et de retrouver sans délai les présumés auteurs.

C'est ainsi que concernant le vol à main armée, la police a évoqué les faits ci-après. Dans la nuit du 8 au 9 août, à l'adresse sus- indiquée, trois assaillants armés de machettes, après avoir escaladé le mur de clôture et brisé les baies vitrées de la porte principale, ont fait irruption dans la maison occupée par les dames Anaëlle Carine Nina Sayité, Michelle Alice Ogode et Stécia Mpoutou, toutes majeures, de nationalité congolaise, les deux premières résidant en France et en séjour à Brazzaville depuis plus d'un mois.

Les assaillants ont grièvement blessé deux d'entre elles à coups de machettes, avant d'emporter deux sacs à main contenant : 87 euros ; quatre millions trois cent quinze mille (4.315.000) francs CFA ; des documents administratifs ; trois téléphones. Sur la base des renseignements recueillis par la police, et en application des articles 381 du Code pénal et 37 du Code de procédure pénale, neuf personnes ont été interpellées et trois autres en fuite sont activement recherchées. Tout en précisant que parmi les personnes interpellées figurent deux agents de police.

Belvie Engambembongo alias Avy, cerveau penseur, le capitaine de police Romuald Manounou alias Morgan, innocenté

Pour le colonel de police Didace Yobi, à la lumière des auditions, il ressort que le nommé Belvie Engambembongo alias Avy, actuellement en fuite, en est le cerveau penseur. Il a eu pour co-auteurs et complices les nommés : Junior Prince Mangalala ; l'adjudant-chef de police Alain Kanga, alias Alino ; l'adjudant de police Severin Brice Eyaba, alias Patou Casis ; Romaric Bassoba Akouba ; Didier Ekondi ; Didier Ehoudé ; Mistral Konga Ibombo ; Jordan Judes Mbemba. Toutes les personnes actuellement placées en garde à vue seront présentées au procureur de la République.

Par ailleurs, le commandant de la sécurité publique a indiqué qu'il y a des vidéos d'auditions des présumés délinquants qui circulent sur les réseaux sociaux mentionnant le capitaine de police Romuald Manounou alias Morgan et le brigadier-chef Stève Herman Golielet alias Choupet. Ces derniers, précise-t-il, ont été entendus régulièrement sur procès-verbal, et il est établi qu'ils ne sont nullement impliqués dans l'enquête en cours. Cependant, une enquête administrative a été ouverte pour faire la lumière sur les faits relevés dans les vidéos.

S'agissant de ou des auteurs ayant posté ces vidéos sur les réseaux sociaux, il convient de préciser que cet acte porte délibérément atteinte non seulement à la dignité et à l'honneur des personnes exposées, mais aussi constitue une atteinte flagrante au caractère secret de la procédure tel que dispose l'article 11 du Code de procédure pénale. Par conséquent, au regard de la gravité de ces faits, une enquête a été ouverte pour retrouver le ou les auteurs en vue de prononcer des sanctions qui s'imposent, a conclu le commandant de la sécurité publique du Commandement des forces de police, le colonel de police Didace Yobi.