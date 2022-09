Congo-Kinshasa: Musique - KS Bloom en show live à Kinshasa

Après s'être produit le mois dernier à Pointe- Noire, l'artiste gospel auteur-compositeur, rappeur ivoirien, KS Bloom sera de nouveau sur scène le 18 septembre à l'athenee de la Gombe à Kinshasa en République démocratique du Congo.

" Allo ! disciples de Kinshasa, êtes-vous prêts ? Ne manquez pas notre concert live by Maajabu Gospel ce 18 septembre 2022 à 15H. On va allumer la lumière ", a posté KS Bloom sur sa page Facebook à l'occasion du futur évènement.

Depuis son arrivée sur la scène musicale en 2012, KS Bloom de son vrai nom Souleymane Kader Koné est l'un des artistes africains gospel les plus suivis de sa génération et qui ne cesse de faire parler de lui à travers plusieurs de ses compositions en divulguant des messages chrétiens.

Avec plus de soixante et un millions de vues sur YouTube et d'une page Facebook certifiée qui compte plus d'un million d'abonnés, le chanteur ivoirien impressionne et suscite de l'admiration auprès des mélomanes chrétiens. A ce jour, le chouchou du gospel du moment comme le disent certains fans compte multiples titres, notamment " Enfant de Dieu ", c'est Dieu ", " Petit enfant ", " Il est là " pour ne citer que ceux-ci.

Communément appelé " le disciple ", le musicien continue à séduire son public avec un de ses derniers remix du chant " C'est Dieu " qu'il a chanté en collaboration avec la chanteuse nigérienne Chidinma. Le vent en poupe, l'artiste se dit passionné et dévoué dans ce qu'il fait afin de ramener les gens vers Dieu grâce à sa musique. Notons qu'après Kinshasa, KS Bloom serait en concert au Benin et à Brazzaville les 22 et 25 septembre.