Congo-Brazzaville: Enseignement général - Lancement de la formation sur les nouveaux programmes

La formation permettant aux enseignants de s'imprégner des nouveaux programmes scolaires, qui entreront en vigueur dès la prochaine rentrée des classes, a été lancée le 1er septembre à Brazzaville.

Assurer la qualité de l'enseignement pour tous demeure un défi que le Congo cherche à relever, à en croire le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou. " Cela ne peut se faire sans s'assurer au préalable non seulement de la pertinence des contenus des programmes éducatifs, mais aussi du niveau de maîtrise de ces contenus par les enseignants ", a-t-il déclaré, lors du lancement de la formation des enseignants sur le maniement des nouveaux programmes scolaires qui entreront en application à la rentrée des classes prévue en octobre.

La formation concerne, en effet, les enseignants des secteurs public et privé. Elle se fera en quatre vagues. La première se déroule, pour le privé, du 2 au 10 septembre dans les départements de Brazzaville, des Plateaux, des deux Cuvette, de la Sangha et de la Likouala. La deuxième vague, pour les enseignants du public, aura lieu du 20 au 29 septembre dans les départements de Pointe-Noire, de la Bouenza, du Kouilou, du Niari, de la Lekoumou et du Pool. Les enseignants du secteur privé seront encore en formation du 22 septembre au 1er octobre et du 1er au 9 octobre pour ceux du public. " En dehors des enseignants, il y a aussi le personnel d'encadrement, notamment les inspecteurs et conseillers pédagogiques qui prennent part à cette formation ", a précisé le coordonnateur du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased), Calixte Kolyardo.

Les programmes scolaires réaménagés concernent les niveaux CP1 et CP2 pour le cycle primaire, la 5e et 6e pour le collège (mathématiques, français, les sciences de la vie et de la terre). Il en sera de même pour les CE1, CE2, CM1et CM2, pour le primaire, et 4e et 3e pour le secondaire, à partir de la rentrée scolaire 2023-2024. " Nous nous réjouissons que le Congo ait pris l'engagement de renforcer son système éducatif par la réforme curriculaire actuelle de l'éducation de base ", a fait savoir la représentante de la Banque mondiale, Korotoumou Ouattara. Il convient de rappeler que ladite banque finance, entre autres, le Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif au Congo.

Le réaménagement des programmes scolaires, selon le ministre Jean Luc Mouthou, s'explique par le fait que depuis des années le système éducatif congolais est confronté à de sérieux problèmes internes : les déperditions et redoublements massifs, tant au primaire qu'au secondaire. A cela s'ajoute également la qualification déficiente des enseignants. Au plan externe, il a évoqué l'évaluation du Praased 2014 qui situe le Congo parmi les pays les moins performants sur les dix évalués. Partant de là, le gouvernement a entrepris la gratuité dans l'enseignement tout comme la mise en œuvre du Projet d'appui à l'éducation de base de 2004 à 2013. Malheureusement, les faiblesses ont été constatées en mathématiques et en français lors de l'évaluation du Praased 2019.

Avec les modifications apportées qui intégrent les notions émergentes dans les programmes scolaires, le gouvernement veut améliorer les performances du système éducatif.