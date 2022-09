Congo-Brazzaville: Le collectif des artistes libres - Une chance pour les acteurs congolais

Le dimanche après-midi, dans une salle sombre du fond de la cour du collège Jean-Felix-Tchicaya, dans le Centre-ville de Pointe-Noire, une dizaine de jeunes enchaînent les exercices d'articulation et les jeux de rôle pour mettre au point leurs techniques d'acteurs.

Mis en place depuis le début du mois de juin par trois acteurs, Elveron Goma, Rolf Nguie et Social Boungui, le collectif des artistes libres est un groupe d'entraide pour les artistes et acteurs congolais.

Assis sur un banc devant la salle d'entraînement, Elveron Goma, un des fondateurs du collectif, partage son expérience. "Je suis monté sur scène pour la première fois quand j'étais encore un enfant à l'orphelinat. Si au début je n'aimais pas le théâtre, j'ai très vite découvert mon talent et j'ai continué dans ce chemin", a-t-il indiqué.

Aujourd'hui, à l'âge de trente ans, Elveron a joué dans plusieurs films et courts-métrages locaux.

"Le problème est que la situation du cinéma est difficile au Congo. J'ai remarqué que la plupart des acteurs attendent d'être appelés pour un projet pour travailler leur jeu d'acteur. Ils ne s'entraînent pas dans la vie de tous les jours", a expliqué le grand homme. "C'est vraiment pour cette raison que nous avons décidé de monter ce groupe d'entraide (...) Chaque semaine, la séance est menée par un membre différent du groupe, ça nous permet d'assurer le partage d'expériences et de talents de tous", poursuit-il, alors que le groupe commence son entraînement dans la salle.

Le 28 août, c'est Grâce Lembissa qui avait mené la danse. Debout au milieu d'un cercle formé par les acteurs, cette mère célibataire de 30 ans a enchaîné rapidement les phrases incongrues d'un exercice de mémoire, sous le regard amusé de ses camarades.

" Ça fait quatre semaines que je viens au collège pour m'entraîner, car même si je tourne dans des films, depuis 2017, je considère qu'on n'est jamais complet (... ) Si aujourd'hui je maîtrise certaines émotions par exemple, je veux partager ce savoir-faire avec d'autres acteurs et ils peuvent faire de même avec moi", a expliqué l'actrice et vendeuse de beignets.

Si ce collectif est composé d'acteurs expérimentés, il reste ouvert à tous. Ceux qui rêvent de devenir acteurs et de faire du cinéma peuvent aussi se joindre au groupe pour développer leurs compétences.

Die Heureux, instrumentiste dans une zone pétrolière de 29 ans, s'est joint au collectif pour la toute première fois. "ça fait dix ans que je rêve de devenir acteur, mais je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de me lancer", a déclaré le nouveau du groupe. "Je suis acteur dans ma tête, mais j'aimerais vraiment faire de cette passion un métier, donc je suis content de pouvoir enfin m'entraîner et je vais donner tout mon possible pour y arriver". Le collectif des artistes libres est une initiative personnelle et nouvelle, néanmoins ses fondateurs espèrent faire long feu.

"Chacun des participants cotise 2000 francs CFA par mois pour que l'on puisse assister à des projections et faire des sorties culturelles en groupe", a précisé Elveron Goma. En attendant, tous espèrent que leur collectif attisera la curiosité de quelques réalisateurs et que ce groupe d'entraide les pousse de plus en plus vers les étoiles.