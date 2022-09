Congo-Brazzaville: Réseaux sociaux - " Utilise TikTok, mais ne devient pas toctoc "

Un soir dans un transport en commun, une femme d'un certain âge a lancé une phrase qui a amené tous les passagers à éclater de rire : " à force de mal utiliser TikTok, on risque de devenir toctoc ou zinzin. "

C'est vrai ! Quelques-uns ont trouvé cela drôle, amusant, divertissant, mais d'autres non. Pourquoi ? En fait, on dit souvent que la vérité se dit en blaguant ! Dans le fond, c'est ce qui se dégage ! C'est une vérité, un message important, réel qu'elle a voulu transmettre, rappelé et mettre en exergue.

En réalité, l'exclamation de cette dame est un fait. En poussant la réflexion plus loin, on finit par comprendre ce qu'elle voulait dire. Son propos signalait une triste réalité. Que voulait-elle réellement révéler ?

Cette mère de famille, pour les uns, grand-mère, pour les autres, éducatrice nationale, pour le Congolais, en général, voulait attirer l'attention des gens sur les conséquences négatives qui sont susceptibles de survenir lorsque tiktok, les réseaux sociaux ou mieux les nouvelles technologies de la communication sont utilisés de façon moins responsable, de façon malicieuse, vicieuse !

C'est comme si elle disait : " chers enfants, petits-enfants, jeunes gens, et citoyens congolais et africains, je ne vous refuse pas l'utilisation de tiktok ou les outils de la technologie. Car ils vous apportent plusieurs bienfaits, notamment les amitiés, l'instruction, les business, la curiosité etc. J'en suis consciente ! Toutefois mal utilisés, ces produits de la technologie, en particulier, les réseaux sociaux, se transforment en serpent venimeux, en coûteau sans yeux, en véritables bombes à retardement ! Ces produits peuvent vous exposer à la violence, au spiritisme et à l'immoralité sexuelle, un triste tiercé dérangeant ! ".

En résumé, c'est peut-être le message que cette Congolaise de bonne foi a voulu faire passer en lançant cette phrase mentionnée en introduction ! Ce fut un véritable cri d'alarme ! Aussi, il est possible de considérer cette phrase poétique comme un message vrai, un conseil équilibré, une orientation salutaire !

Comme il est souvent admis que celui qui a des oreilles écoute ce qu'une mère avisée dit à sa progéniture, à sa descendance pour son propre épanouissement, sa propre protection ou mieux son propre avenir!