Sénégal: Arrestation de Dr Faye - ASGO dénonce une arrestation abusive

L'association sénégalaise des Gynécologues- Obstétriciens s'insurge contre l'arrestation d'une des leurs impliquée dans la mort d'une femme et de son enfant au centre de santé de Kédougou. Dans un communiqué rendu public, L'ASGO dénonce une arrestation abusive et rappelle que les praticiens sont tenus à l'obligation de moyens et non de résultats.

" L'ASGO dénonce l'arrestation abusive du Dr Faye sans enquête ni expertise préalables. Dr Faye est régulièrement domiciliée dans la ville et présente les garanties de représentativité ", a fustigé dans un communiqué l'Association sénégalaise des Gynécologues- Obstétriciens (Asgo), qui d'ailleurs rappelle d'emblée que " les praticiens sont tenus à l'obligation de moyens et non de résultats. "

Renouvelant leur soutien à leur collègue qui officie à de milliers de Kilomètre de Dakar dans des conditions de travail extrêmement difficiles, l'ASGO entend apporter une réplique adaptée à la situation suite au développement des prochaines heures.

Enfin, concernant les médias relayeurs d'informations, l'ASGO dit s'engager à poursuivre toute organe pour propos diffamatoires à l'endroit des gynécologues dans l'exercice de leur fonction.