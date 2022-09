Sénégal: Liaison Maritime Dakar-Gorée - Le Port autonome et la commune de l'île signent un mémorandum

Après la visite de courtoisie et d'échanges du Directeur général du Port autonome de Dakar (Pad), Aboubacar Sédikh Bèye à l'Île de Gorée, l'autorité portuaire a signé le 30 septembre avec l'équipe municipale un mémorandum d'entente pour un partenariat multiforme bénéfique aux populations insulaires.

Après les manifestations des habitants de Gorée qui ont empêché dimanche derniers les rotations de la chaloupe assurant la liaison maritime Dakar-Gorée (Lmdg), le port autonome de Dakar et la mairie de Gorée ont trouvé un accord. " Après 48 heures de concertations et de travail avec le maire de Gorée, Me Augustin Senghor et le conseil municipal, nous sommes parvenus à la signature d'un mémorandum afin de prendre en charge les doléances des populations goréennes ", souligne un communiqué de presse conjoint daté d'hier.

Sous ce rapport des résolutions ont été adoptés d'accord parties. Ainsi, " désormais, le Port Autonome de Dakar accordera une subvention de 50.000.000 de FCfa à la commune de Gorée, avec une revalorisation de plus de 150% par rapport aux exercices précédents ". En outre, poursuit la source, " la commune de Gorée percevra par le biais de ses services à l'embarcadère, une taxe dite de cession de services municipaux à hauteur de 500 FCFA sur le prix de chaque ticket vendu ; sans aucune augmentation du prix des tickets ".

Le Port Autonome de Dakar, s'est aussi engagé à " accompagner la jeunesse goréenne par l'octroi de formations aux métiers portuaires et des emplois dans ce domaine ". Qui plus est, " pour faciliter leurs déplacements, ils auront une priorité d'accès aux navires de la Gmid et de la liaison maritime Dakar-Gorée (Lmdg) à partir du 15 septembre 2022 ". Dans le cadre du renouvellement de la flotte existante, le Port Autonome de Dakar compte " accélérer le processus d'acquisition de nouveaux navires déjà en cours, pour apporter un confort optimal et une sécurité renforcée aux usagers ".

Enfin, en contrepartie, " la commune de Gorée s'est engagée à mettre en place un dispositif spécial d'accueil et de bienvenue des usagers de la liaison maritime Dakar Gorée, à l'arrivée comme au départ ". Le Directeur général du Port autonome de Dakar (Pad) a félicité ses équipes et celles de la commune de Gorée pour cet " heureux dénouement ". Selon Aboubacar Sédikh Bèye, " Gorée est un patrimoine mondiale et nous sommes toutes et tous liés à elle ", raison pour laquelle le Port autonome de Dakar veut participer à sa préservation ", conclut la source.

Les populations de Gorée avaient bloqué dimanche dernier la chaloupe assurant la liaison maritime entre Dakar et l'île. Les insulaires réclamaient la prise en charge d'une taxe municipale, le déblocage par le port autonome de Dakar de la subvention de l'ordre de 20 millions de FCfa non versée à la municipalité depuis deux ans et l'insertion des jeunes. Pour calmer la situation et les rassurer, le Directeur général du Port autonome de Dakar en visite de courtoisie. Une occasion pour Aboubacar Sédikh Bèye et son staff d'échanger avec l'équipe municipale pour et des perspectives pour un partenariat multiforme et fructueux d'accord parties bénéfique aux populations insulaires.