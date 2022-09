Afrique: Faire taire les armes

Le Mois de l'Amnistie en Afrique sera commémoré la semaine prochaine au Togo. Une initiative de l'Union africaine.

Dans le cadre de ses efforts visant à poursuivre l'initiative 'Faire taire les armes' tout au long de l'année et au-delà, le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), commémorera le Mois de l'Amnistie en Afrique (MAA) 2022, pour la remise et la collecte des armes illicites, du 5 au 6 septembre 2022, à Lomé.

La commémoration sera dirigée par Amma A. Twum-Amoah, représentante permanente de la République du Ghana auprès de l'Union africaine et Présidente du CPS (Conseil de paix et de sécurité) pour le mois de septembre, avec la participation de hauts fonctionnaires du gouvernement togolais, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), des Nations unies, du Centre régional sur les armes légères (RECSA) et d'autres parties prenantes au Togo, notamment les organisations de la société civile, les médias, le secteur privé et les organisations confessionnelles.

La commémoration consiste à encourager les civils à remettre volontairement les armes illicites en leur possession sous réserve d'anonymat et d'immunité de poursuites. En outre, elle vise également à promouvoir les programmes de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration (DDR), ainsi qu'à encourager la participation de la société civile africaine - notamment les jeunes et les femmes, les organisations non gouvernementales, les organisations confessionnelles, le secteur privé et les médias - afin de promouvoir, entre autres, la remise des armes à feu illicites par les civils pendant le Mois de l'Amnistie en Afrique.

Au cours de la commémoration il y aura une destruction symbolique des armes illicites collectées par le Gouvernement du Togo à Lomé.