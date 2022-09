Sénégal: Marché de la téléphonie fixe - Le chiffre d'affaires s'établit à 160,86 milliards de FCFA, en baisse de 34,96%

L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) a publié son rapport sur le marché des communications électroniques pour l'année 2021. Selon le document consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), le chiffre d'affaires réalisé sur le marché de la téléphonie fixe, en baisse de 34,96% en 2021, s'établit à 160,86 milliards de FCfa.

L'Artp révèle que les investissements consentis sur le marché de la téléphonie fixe sont estimés à 37,57 milliards de FCfa en 2021 en hausse de 0.68% au cours de la période sous revue. Le parc de lignes de téléphonie fixe a connu un rebond considérable de 14,28% au cours de l'année 2021. Le nombre de lignes de téléphonie fixe est passé de 228.774 en fin 2020 à 261.440 en fin 2021.

Cette embellie s'explique selon l'Artp d'une part par les offres attrayantes proposées par les opérateurs notamment Sonatel et d'autre part, par l'appétence des consommateurs en connectivité.

Concernant les parts de marché de la téléphonie fixe, Sonatel détient respectivement 97,42% et 99,70% de part de marché en volume (parc et trafic) en fin 2021. La part de marché de Saga Africa Holdings Limited ou Free en volume (parc et trafic) est de respectivement 0,36% et 0,17%. Expresso Sénégal comptabilise 2.23% de part de marché en parc et de 0.13% de part de marché en trafic sortant de communications en 2021.

"Il est à noter que la Sonatel détient en valeur 98,83% de part de marché en fin 2021. Les offres tarifaires de la téléphonie fixe sont de deux types. Il s'agit des offres destinées au grand public et celles destinées aux entreprises de type Pme/Pmi. Les offres grand public, composées des offres exclusivement voix et des offres multi Play, sont destinées aux ménages et aux particuliers ", détaille l'Artp. Les offres entreprises utilisant la technologie fixe filaire sont uniquement proposées par Sonatel et donnent droit à des offres de type accès de base, forfait et business voix. Saga Africa Holdings Limited propose une offre fixe, modem, voix et Internet destinée aux entreprises et au grand public.