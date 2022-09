Gabon: L'ONDSC résolument engagé à accompagner la FEGAA

Dans l'optique de mieux cerner les besoins des fédérations, ligues et autres associations, afin de mieux les accompagner, Joannick NGOMO OBIANG, le Directeur Général de l'ONDSC a initié ce jour une série de rencontres avec les Responsables desdites organisations.

Premier de cordée, le Président de la Fédération Gabonaise d'Athlétisme (FEGAA), Anaclet Mathieu TATY, avec qui le DG de l'Office a, entre autres, fait le point de la mise en œuvre du Plan quadriennal 2020-2024 de la FÉGAA, pour le développement de l'athlétisme au Gabon.

A ce propos, l'on note de nombreuses avancées, notamment sur le plan de la formation des cadres et dirigeants sportifs, des officiels et encadreurs techniques. Sur le plan administratif, la FEGAA s'est dotée de nouveaux statuts et règlement intérieur. Des ligues provinciales ont aussi été installées dans la majorité des provinces du pays.

Revenant aux sujets d'actualité, Joannick NGOMO OBIANG et Anaclet Mathieu TATY ont évoqué la préparation et la participation des athlètes gabonais aux différentes courses pédestres organisées dans notre pays, à l'instar du Run In Masuku, le 10 Km de Franceville qui va se dérouler le 17 septembre prochain.

A ce propos, l'Office va prendre en charge toute la phase de préparation des coureurs de la FEGAA. Une annonce qui a grandement réjoui les responsables de la FEGAA.

D'autres rencontres du genre sont prévues entre les deux entités pour peaufiner leur collaboration.