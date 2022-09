Madagascar: JMJ Mada X - Des infrastructures d'eau et d'assainissement mises à disposition des pèlerins

L'État malgache, par le biais du Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, participe pleinement et activement au bon déroulement de la dixième édition des Journées Mondiales des Jeunes catholiques qui se tient à Antsirabe, dans la région Vakinankaratra. Des infrastructures d'eau, d'assainissement et d'hygiène sont actuellement mises à disposition des pèlerins pendant les six jours de pèlerinage. Ce qui leur permettra d'avoir accès d'une manière permanente à l'eau potable tout en respectant l'hygiène et en conservant la propreté des lieux durant cet événement.

Dans cette perspective, trois grands forages de production d'eau potable pouvant être utilisés par 140 000 pèlerins, ont été construits. En outre, 5 bonbonnes d'une capacité respective de 10 mètres cubes ainsi que 40 points d'eau potable sont installés sur le site d'Antsahatanteraka.

Alimenter vingt points d'eau. En outre, un travail d'extension du branchement du réseau de la JIRAMA a également été mis en place. Ce qui permet d'alimenter vingt points d'eau additionnels pour 40 000 pèlerins. Dans la même foulée, trois camions citernes de la compagnie nationale de production d'eau et d'électricité sont également mis à la disposition des pèlerins.

Chaque camion citerne a une capacité de quinze mètres cubes. Ces matériels roulants sont en même temps dotés de purificateur d'eau fonctionnant en énergie photovoltaïque. Ce qui leur permettra d'offrir trois mètres cubes d'eau potable par heure. Il est à noter que ces camions citernes sont mobilisés pour quelques sites.

Parmi les 56 sites d'hébergement recensés sur place, 41 sont alimentés en eau potable par la JIRAMA tandis que 15 autres sites sont approvisionnés en eau par les camions-citernes. Ce n'est pas tout ! Une cinquantaine de fûts pour 1 000 litres d'eau et 2 réservoirs d'eau d'une capacité de 220 litres sont également disponibles dans les deux grands sites d'Antsahatanteraka et de Mandaniresaka.

Dotés d'infrastructures d'assainissement. Quant aux 60 sites d'hébergement, ils sont tous dotés d'infrastructures d'assainissement et d'hygiène telles que 33 latrines, 22 douches et des dispositifs de lave-main. En outre, 20 latrines provisoires ainsi que 200 latrines avec 200 douches, 20 latrines mobiles et un bloc sanitaire sont installées à Antsahatanteraka.

La ville d'Antsirabe a aussi bénéficié de six blocs sanitaires. Parallèlement à cela, 90 infrastructures de dispositif de lave-main ont été installées par les scouts afin qu'ils puissent effectuer des sensibilisations concernant l'hygiène. Par ailleurs, un groupe électrogène de secours est déjà disponible à la station de pompage d'Andraikiba. Il sera utilisé en cas de coupure d'électricité pour assurer le pompage d'eau. La population de la ville d'Antsirabe peut se réjouir, il n'y aura aucune non-coupure d'eau durant la JMJ, a-t-on conclu.