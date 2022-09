Madagascar: Société civile - Les rapports d'audit sur la Covid-19 remis sur le tapis

Les membres de la société civile, entre autres, le collectif des citoyens et organisations citoyennes (CCOC), le mouvement Rohy, l'ONG Ivorary et l'ONG Saha ont soulevé de nouveau les rapports d'audit sur la gestion des fonds liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 durant l'année 2020, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Lovasoa. Ils ont ainsi loué " les rapports produits par la Cour des comptes et rendus publics dans un effort louable de transparence, incluant un audit organisationnel et un volet sur la gestion des marchés publics ".

Ces rapports ont identifié plusieurs dysfonctionnements graves dans l'administration des fonds publics destinés à la gestion de la crise sanitaire, notamment en matière de marchés publics. Toujours d'après la société civile, " la lecture et l'analyse des rapports ont permis d'identifier pas moins de 37 cas d'illégalité en matière de gestion des finances publiques, dont 27 fautes de gestion, 21 risques de corruption, et 2 infractions d'ordre économique et financier ".

Lettre de dénonciation. À cet effet, les signataires du communiqué soumettent une lettre de dénonciation auprès du président de la République du Président de la République, du Premier ministre, des membres du gouvernement, du Directeur Général du Trésor, du Directeur Général des Finances et des Affaires Générales et les incitent à saisir le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF). Les signataires exhortent également les autorités hiérarchiques des Institutions supérieures de contrôle à commander des investigations plus approfondies sur ces éventuelles infractions.

Les Organisations de la Société Civile espèrent que ces démarches effectuées auprès des autorités de saisine du CDBF et du PAC d'Antananarivo permettront de sanctionner les auteurs de ces dysfonctionnements, de récupérer au bénéfice des citoyens les produits de leurs malversations, et de contribuer à ce que de telles dérives ne puissent plus survenir à l'avenir. Mais l'on se demande pourquoi les OSC n'ont pas mis en relief le cas de l'Ikongo, un évènement qui a pourtant mis en émoi l'opinion publique.