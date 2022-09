Madagascar: Concours d'entrée à l'ENIAP et à l'ENSP - La deuxième série du 26 au 29 septembre prochain

Les candidats ayant réussi la première série du concours d'entrée à l'École nationale d'inspecteurs et d'agents de police (ENIAP) et à l'École nationale supérieure de la police (ENSP) pour le recrutement des 1450 policiers devront passer les épreuves de la deuxième série de ce concours. Cela aura lieu du 26 au 29 septembre prochain : à Antananarivo pour les commissaires, les officiers et les inspecteurs de police et dans chaque direction régionale de la sécurité publique répartie dans les 23 Régions pour les agents de polices. En ce qui concerne les épreuves.

Les candidats commissaires, officiers et inspecteurs de police devront passer un examen oral et un entretien ainsi qu'une épreuve d'éducation physique et d'un test psychotechnique. Pour les agents de police, ils devront passer un examen oral suivi d'entretien et évidemment l'épreuve d'éducation physique. Comme lors de la première série, tous les candidats devront faire une visite médicale, laquelle doit être faite auprès des hôpitaux publics. Seulement, le certificat médical délivré par les hôpitaux publics est accepté. Pour l'épreuve d'éducation physique, les candidats sont priés d'apporter un short et un tee-shirt et de ne pas prendre de médicaments dopants. Il est recommandé à chaque candidat de se munir de sa carte d'identité nationale ainsi que de sa convocation durant toutes les épreuves. Pour plus d'information, les candidats peuvent consulter le site web de la police nationale et venir au centre d'examen concerné.