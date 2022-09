Cameroun: Cyril Effala, 2005-2022 - Plus 20 artistes lui rendent hommage

Ils presteront demain à la case des arts à Yaoundé à l'occasion du 17e anniversaire du décès de ce chansonnier.

Un homme une vie : 2005-2022. L'un des chansonniers camerounais les plus doués de sa génération, décédait des suites de longues maladies. Des mélomanes ont encore en mémoire, sa voix suave, ses textes profonds et son doigté de virtuose à la guitare. Présenté tel le Georges Brassens camerounais, Cyril Effala était connu grâce à ses chansons cocasses pour certaines et très sérieuses pour d'autres, surtout la manière avec laquelle il mettait en chanson des désordres de la société, notamment dans l'environnement social, religieux, et familial. Le prix spécial de la chanson reçu par l'artiste aux troisièmes Jeux de la francophonie, organisés à Madagascar en 1998, témoignait du talentueux chansonnier qui s'en est allé à l'âge de 35 ans.

La chanson à succès " monsieur l'Abbé ", l'a révélé au grand public. Aux côtés d'autres chansonniers tels Claude Ndam, Donny Elwood, Ottou Marcellin, la chanson camerounaise dans son style acoustique, était au sommet de son art. Son concert inachevé le 7 avril de cette année au Centre culturel français de Douala, montrait déjà des signes d'un homme diminué par la maladie. Le don de sang 0+ lancé pour tenter de le sauver a été vain. Il s'est finalement éteint le 9 juin 2025. Pour des artistes, Cyril Effala vit à travers ses œuvres.

Le public de Yaoundé est invité demain soir au concert baptisé " Remember Cyril Effala ". Près de 20 artistes musiciens ont décidé de le célébrer dans un show case qui s'annonce très couru et émotionnel. Ces artistes se succéderont sur la scène de l'espace culturel " la case des arts " à Yaoundé. Ils reprendront des chansons de l'illustre disparu et feront plaisir au public en interprétant des chansons de leurs répertoires. On aura ; le doyen, Marcelin Ottou ; Joseph Ebode ; Steve Ndzana ; Urbain Assoma, Tobie Onambele ; Marlyne Ngo Hega ; Jean Olivier Owona ; Bibiane Sadey ; Céline Komo, Ottou Bindele ; Lily ; Aniba ; Bertrand Eloundou ; Fleur Mayo ; Dominique Atsama, Dominique Essam ; Larry Fon ; Lea Messomo ; entre autres. Pour ces artistes, Cyril Effala était " un perfectionniste, un jusqu'au-boutiste, un talent fou ". Ils reconnaissent qu'il était surtout quelqu'un de généreux, d'humble et de très effacé. " Il détestait les échecs et la malhonnêteté ".