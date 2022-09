Afrique de l'Ouest: "Les 49", Yodé & Siro appellent en chanson à la fraternité entre Maliens et Ivoiriens

Yodé & Siro, les stars de la musique zouglou, chantent en l'honneur des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022 et inculpés pour " atteinte à la sûreté de l'État ". Ce single, diffusé sur Youtube mardi 30 juillet dans la soirée, s'intitule " Les 49 " et appelle à la fraternité entre peuples malien et ivoirien. Une manière pour ces artistes engagés de calmer les esprits par rapport à cette affaire sensible.

Casquettes à l'envers, lunettes fumées posées sur le nez, Yodé et Siro affichent leur solidarité envers les 49 soldats arrêtés au Mali. Derrière eux, les danseuses sont vêtues de tenues militaires : l'une d'elle, est d'ailleurs une proche de ces soldats. Ce clip, tourné en un week-end, vise à leur remonter le moral. Car selon Siro, il faut croire en la diplomatie : " Il fallait faire un single pour calmer les esprits et encourager nos soldats pour dire qu'ils ne sont pas seuls. Qu'ils soient courageux, qu'à ce problème va être trouvé une solution. "

" La politique ne peut pas nous diviser "

Cette chanson interpelle également la jeunesse. Yodé et Siro prônent l'unité et rappellent que les peuples maliens et ivoiriens sont intimement liés : " Il fallait rappeler à nos jeunes surtout que le Mali, c'est comme la Côte d'Ivoire. Nos aïeux ont des liens. Nous partageons tellement de choses ensemble que la politique ne peut pas nous diviser. En pareille situation, les gens essayent de monter les uns contre les autres. Mais c'est une affaire de diplomatie. Que les gens se calment. "

Sur un ton léger, ces deux icônes de la musique zouglou appellent donc à la patience. Ils espèrent que d'autres artistes suivront leur démarche.