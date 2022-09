Congo-Kinshasa: Onze équipementiers se bousculent à la porte de la FECOFA pour habiller les Léopards

Onze marques d'équipementiers sportifs, parmi lesquelles, des entreprises africaines et internationales, se bousculent à la porte de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) pour habiller les Léopards de la RD Congo, a indiqué un communiqué de presse de l'organe faitier du football congolais.

Ces différentes maisons se sont présentées au terme de l'appel d'offre lancé par la FECOFA le mardi 16 août dernier, précisant que le contrat avec l'actuel habilleur, la firme O'neillis étant arrivé à son fin. La Commission de marchés publics à la Fédération, réunie mercredi 31 août, a constaté et relevé onze (11) offres proposées par les candidats, sans dévoiler la liste. Mais selon certaines indiscrétions, on parle même des candidatures de Puma, Nike et Adidas.

Pour la FECOFA, la commission d'Analyse, prendra la relève pour l'évaluation des offres, en précisant que le nouvel équipementier choisi et souhaité devra être un réel partenaire, respectueux de l'histoire du football congolais, prêt à accompagner les ambitions commerciales et sportives, ainsi que merchandising de la Fédération. Il devra également satisfaire les millions de fans du ballon rond, tant auprès des congolais dans le pays, et aussi auprès des millions d'autres de la diaspora tout en étant fier d'associer son image aux Léopards.

Nonobstant les difficultés du moment, la diligence avec laquelle ces derniers ont réagis à notre appel d'offres est le signe que le travail entrepris depuis quelques temps, avec des partenaires fiables, rêvant grand, voyant loin pour le football congolais et dignes de confiance, va continuer à donner des résultats et des gages d'une crédibilité retrouvée entre l'instance faîtière du football dans notre pays et l'ensemble de ses partenaires, d'hier, actuels et futurs, pour construire, ensemble, notre football de demain, dès aujourd'hui.

Du reste, la FECOFA remercie l'ensemble des soumissionnaires pour l'intérêt et l'attention qu'ils portent au football congolais.