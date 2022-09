Congo-Kinshasa: Collaboration fructueuse SENAREC-BEBUC/RDC - Remise effective des certificats aux lauréats formateurs de huit modules prioritaires

La collaboration entre le Secrétariat National pour le Renforcement des Capacités (SENAREC) et la Bourse d'Excellence Bringmann aux Universités Congolaises (BEBUC), a produit des fruits succulents qui, certainement, feront dans les jours à venir, des merveilles au bénéfice de la République démocratique du Congo.

Ce jeudi 1er septembre 2022, dans la salle de conférences Garamba de l'immeuble Tembé na Tembé, le Ministère du Plan, chapeauté par Christian Mwando, à travers les deux structures précitées, a remis des certificats aux Lauréats ayant été certifiés formateurs en huit modules prioritaires ainsi qu'à la remise du Prix d'Excellence Académique : Promotion et reconnaissance de l'enseignement universitaire congolais à travers ses étudiants et ses professeurs.

Premier à prendre la parole, le Coordonnateur national a.i de SENAREC a laissé entendre que ce résultat est, sans nul doute, le fruit de l'engagement du personnel, des formateurs et des récipiendaires dans ces deux programmes d'excellence développés et mis en œuvre dans le cadre du Programme National de Renforcement des Capacités de 2ème génération (PRONAREC-II). "C'est pourquoi, je me permets de féliciter nos heureux lauréats formateurs, ici représentés comme participants, venant de tous les horizons du pays, à savoir : du SENAREC, des Centres de formations d'Excellence, de l'Administration publique, des Universités, du Secteur privé et de la société civile, qui n'ont ménagé aucun effort pour s'engager dans ce processus de formation, qui s'achève aujourd'hui avec la remise des certificats.

Formateurs certifiés

En outre, il faut savoir que ces nouveaux formateurs certifiés dans les huit nouveaux modules qui s'ajoutent à ceux existants, vont devoir offrir leurs services de formation au niveau des universités et des centres d'Excellence, pour partager leurs savoirs, savoir-faire et savoirs-être nécessaires pour les nouveaux candidats à former disséminés dans tous les secteurs du pays dont les 145 Territoires et impacter la société congolaise toute entière, contribuant ainsi au développement de la nation.

Pour sa part, la directrice de Bourse d'Excellence Bridgman aux Universités Congolaises en sigle (BEBUC), Professeur, Docteur Karine Ndjoko, a salué le fruit de cette collaboration. Elle a fait le vœu de voir beaucoup de femmes devenir professeurs des Universités.

Préparation à la relève

Avant la remise de ces certificats, le Ministre du Plan, Christian Mwando, a exprimé sa satisfaction de présider cette cérémonie qui a consisté à la fois en la remise du Prix d'Excellence aux lauréats du Programme de Bourse d'Excellence Bridgman aux Universités Congolaises en sigle (BEBUC) et en la remise des certificats aux lauréats du processus de certification pour l'animation des 8 modules jugés prioritaires dans le cadre de la formation continue pilotée par le SENAREC, aux cadres et agents des institutions, ministères et administrations au niveau central et provincial. " Permettez-moi en liminaire de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un hommage mérité à Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pour son leadership qui reste centré sur la valorisation du capital humain ; celui-ci guide et oriente le Programme d'actions du Gouvernement que conduit avec fermeté et engagement Monsieur le Premier Ministre, Son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge", a salué le Ministre du Plan.

Dans le même élan, ce membre du Gouvernement a congratulé les initiateurs du programme BEBUC pour leur engagement dans la contribution à la promotion de l'enseignement de qualité et à l'accès aux ressources nécessaires pour apporter des valeurs techniques, scientifiques et professionnelles aux jeunes congolais désireux de faire carrière dans l'enseignement supérieur et universitaire et participer ainsi à la formation d'autres jeunes dans le cadre de la préparation à la relève.

Quid des modules ?

Il s'agit de modules ayant trait à : budget-programme ; contentieux administratifs ; contrôle budgétaire ; élaboration du bilan social ; gestion de l'aide publique au développement ; production des documents parlementaires ; rationalisation de cadre et des structures organiques et technique de l'inspection appliquée à la fonction publique. Il convient de signaler que "le Guichet unique en matière de renforcement des capacités en RDC, le SENAREC, est chargé d'assurer la mise en œuvre du Programme national de renforcement des capacités (PRONAREC) et veille notamment au contrôle et assurance-qualité des différentes activités de renforcement des capacités. Ces dernières sont aussi relatives à la formation continue des ressources humaines du secteur public, du secteur privé et des organisations de la société civile.

Cependant, BEBUC est un programme durable à long terme axé sur l'enseignement supérieur comme objectif principal pour atteindre cet objectif. Les valeurs promues au sein du programme sont : Leadership ; Qualité, Excellence, Compétitivité, Nouvelles compétences, Nouvelle expertise, Innovation, Pertinence, Projets de recherche transdisciplinaires pertinents au Congo, Nouvelle attitude, partenariat, collaboration, Réseautage international, Ethique, Transparence, Inclusion, Genre, Egalité, résilience. Elle a créé des procédures efficaces et appliqué des pratiques dynamiques pour sélectionner les candidats les plus méritants et les accompagner à travers les différentes phases de leurs études jusqu'à leur retour dans leurs institutions d'origine en tant que jeunes professeurs.