Congo-Kinshasa: Conquête de l'électorat / MSC - Emile Ngwadi applique un nouveau paradigme de marketing pour des adhésions massives

Emile Ngwadi Nzumbu applique un nouveau paradigme de stratégie politique afin de chercher un mandat politique auprès de sa base. Il crée, recrée et soigne une image forte du MSC et cristallise son discours sur les réalités de la vision de son Autorité Morale, Laurent Batumona.

Au cours d'une matinée politique qu'il a animé devant une foule nombreuse de combattantes et combattants, le mercredi 31 août 2023, à la permanence de la Cellule qui porte son nom, le Coordonnateur général Emile Ngwadi a invité sa base à se préparer pour les élections de 2023, à soutenir le Chef de l'Etat et les Fardc. Donnant les statistiques, il a démontré que près de 15.000 adhérents sont enregistrés dans sa base. Il demande un accompagnement de sa Cellule de base avant d'explorer l'actualité politique. Il a donné les faits positifs de l'enseignement sur les croisades patriotique et politique que mènent tambour battant Laurent Batumona. Selon lui, le réarmement politique pousse les Congolais à aimer leur pays.

Au cours d'une matinée politique de la série à la cellule du Mouvement de Solidarité pour le Changement base Emile Ngwadi de Lemba-super, tenue le 31 août 2022 à son siège de Lemba, Emile Ngwadi Nzumbu, Coordonnateur Général a invité, à travers les sujets d'actualités, les membres de sa base à plus de confiance envers l'Autorité Morale du MSC, Laurent Batumona, pour sa vision sociale et les valeurs intrinsèques qu'il incarne comme l'amour, la solidarité et l'humilité, qui ont fait que le MSC soit ce parti politique dont la vitesse d'implantation est semblable au feu de tison. Ce Parti, dit-il, a atteint de la maturité politique à seulement dix ans d'existence, même si beaucoup restent à faire. Il a rappelé l'ambition du visionnaire du MSC:"devenir une 2ème force politique de la RDC pour rayonner à travers le pays et traduire son projet de société en programme du gouvernement de la RDC, afin de la conduire à son émergence socioéconomique.

Emile Ngwadi a paisiblement peint un tableau reluisant du parcours politique de l'Autorité Morale du MSC, Laurent Batumona, aux côtés de Feu Président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire. "Pendant les moments des marches de l'opposition de l'époque, Laurent Batumona s'était sacrifié pour que la démocratie soit installée en RDC. Il a travaillé durement et avec loyauté pour défendre cette vision jusqu'à être le directeur de campagne adjoint de Félix Tshisekedi. Abordant l'actualité avec les actions palpables réalisées à travers la République, il a fait voir les constructions de routes, écoles, aéroports et autres faits comme la maternité gratuite, l'enseignement gratuite et autres sur le plan de la diplomatie. "Avec Fatshi une veuve qui touchait 37.000 FC par mois pendant plus de 18 ans touche aujourd'hui 280.000 Fc", a-t-il fait savoir.

Dans son message, Emile Ngwadi a insisté sur le réarmement patriotique et politique, de l'éveil patriotique au niveau de la base et aux leaders du MSC pour, qu'enfin, ils puissent relayer le message au niveau des états-majors du MSC. "Nous devons aimer notre pays, arriver à donner une bonne information à nos population sur la vision du MSC et du Président Félix Tshisekedi", a-t-il soutenu. Il a également exploré la piste sur la réflexion à l'appui que la base doit apporter aux Fardc, qui sont au front et au Commandant suprême des Fardc : "Le soutien que les jeunes doivent apporter au Président de la République Félix Antoine Tshisekedi et aux Fardc est cet appel que l'honorable Laurent Batumona a lancé pour l'enrôlement dans l'armée et la Police pour sauver notre pays".

Il a rappelé aux membres de son Parti MSC que : "Notre pays est agressé par le Rwanda. Nous faisons appel à la jeunesse pour qu'elle puisse se lever comme un seul homme pour s'enrôler dans l'armée et la police afin de défendre le pays contre les agresseurs qui pillent nos richesses jour et nuit. Mais également d'accompagner le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses efforts de reconstruction de la RDC avec son programme de développement de 145 territoires".

Sur le Chapitre des Elections, c'est également une autre piste qu'il a ouverte pour alerter sur la tenue des élections qui pointent à l'horizon. Il faut prendre une décision, recommande-t-il à sa base, pour voter utile parce que nous irons aux élections en 2023. "Voilà pourquoi, nous préparons notre base à s'enrôler massivement lorsque la Ceni va lancer le processus d'enrôlement pour l'obtention de la carte d'identité et celle d'électeur".

La base Ngwadi Emile est en train de travailler sur terrain pour que le moment venu le MSC puisse assurer un deuxième mandat à Félix Tshisekedi et aussi pour répondre à la mission lui assignée par son Autorité morale, Laurent Batumona, qui consiste à avoir plus des députés au Parlement en 2024 et contribuer à renforcer la grande vision de Laurent Batumona et la démocratie dans notre pays", a-t-il soutenu. La matinée politique s'est tenue à la permanence du parti, un immeuble que le coordonnateur général Emile Ngwadi a mis à la disposition du MSC pour les activités du Parti. Les bureaux des ligues des Femmes et des Jeunes sont équipés. Un modèle à suivre.