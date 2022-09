Congo-Kinshasa: Vodacom Congo réduit la fracture numérique en connectant les communautés vivant dans les zones rurales

Plus de la moitié de la population congolaise vit dans des zones rurales et reculées. Et la plupart des habitants de ces recoins ne sont toujours pas connectés à Internet, ce qui constitue un grand écart de développement socio-économique et, en outre, un isolement désastreux du monde moderne. Ayant pour mission de connecter tout le monde pour un avenir radieux, Vodacom Congo investi chaque année pour la création d'une " société hyper-connectée ", où chaque Congolais pourra bénéficier des multiples avantages de la technologie numérique.

Selon une dernière étude publiée par la GSMA sur la connectivité : l'accès au réseau, l'abordabilité des forfaits Internet, l'accès aux plateformes digitales, ainsi que l'éducation au numérique sont les quatre points essentiels pour réduire la fracture numérique dans les zones rurales.

Ainsi, l'approche de Vodacom Congo consiste à connecter les non-connectés en abordant les quatre aspects précités à travers les initiatives suivantes :

RCS : sites particuliers pour l'extension du réseau dans les milieux ruraux

Pour transformer la vie des communautés qui vivent dans les zones très reculées, Vodacom RDC a lancé en 2013 des nouveaux sites, dénommée " RCS " (Rural Coverage Site). Ces sites à très faible coût et écologiques permettent aux habitants de ces recoins d'accéder à Internet. La connectivité étant le moteur le plus important du développement social et de la croissance économique, Vodacom a l'intention de développer davantage cette technologie pour combler le fossé actuel en matière de connectivité dans ces zones difficiles. Ces sites à panneaux solaires soutiennent les objectifs de développement du pays en apportant l'accès à Internet à de nouvelles communautés, ce qui générera une gamme de nouveaux emplois, services, informations et opportunités ainsi que des avantages sociétaux pour des millions de personnes. À ce jour Vodacom compte environ 800 sites RCS.

2. ConnectU : plateforme digitale pour un accès à Internet pour tous

Vodacom est le premier télécom en RDC qui fournit un accès gratuit et illimité à l'essentiel d'Internet sans frais via la plateforme " ConnectU ". Ledit portail regroupe tous les tarifs et forfaits Internet les plus avantageux de Vodacom et toutes les plateformes gratuites et innovantes de l'entreprise (Vodaeduc, Mum&baby, Facebook Flex et Vodacom Emplois), facilitant leur accès et leur utilisation au quotidien. Ce site web répond aux besoins des communautés les moins privilégiées ayant un revenu faible et ne pouvant pas se permettre un accès quotidien à Internet. Vodacom reconnaît l'importance d'une société inclusive et que certains éléments essentiels d'Internet peuvent contribuer au développement socio-économique des communautés. Les clients de Vodacom peuvent accéder à " ConnectU " sans frais sur connectu.vodacom.cd.

3. Classes connectées : pour l'acquisition gratuite des compétences numériques

Vodacom Congo a mis en place des classes numériques dans plusieurs écoles, afin d'assurer une éducation gratuite au numérique aux élèves et enseignants à travers des tablettes donnant accès aux contenus variés de la plateforme Vodaeduc. Vodacom prévoit de lancer plus de 40 classes d'ici mars 2023.

De plus, pour assurer l'éducation des enfants vivant dans des camps de réfugiés, Vodacom a lancé le programme INS (Instant Network School). L'initiative permet aux enfants d'avoir un accès gratuit à l'éducation traditionnelle et numérique. D'ici 2023 nous prévoyons de connecter près de 20 classes pour les réfugiés.

En définitif, pour connecter les non-connectés, Vodacom Congo étend sa couverture rurale avec les 'RCS', réduit le coût de certains forfaits Internet, crée et regroupe toutes ses plateformes digitales gratuites dans le portal 'ConnectU' et assure l'éducation au numérique via ses classes connectées.