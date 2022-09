Soudan: Al-Burhan affirme la solidité des relations soudano-koweïtiennes

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdul-Fattah Al-Burhan, a affirmé la solidité des relations soudano-koweïtiennes, soulignant les relations fructueuses de coopération qui lient les deux pays frères.Cela est venu lorsqu'il a reçu au Palais républicain, les lettres de créance de l'ambassadeur du Koweït Fahad Machar en tant qu'ambassadeur de l'État du Koweït au Soudan.

L'ambassadeur a transmis au président de CST les salutations de l'Émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, et de son Prince héritier, Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, et leurs vœux les plus sincères, au peuple soudanais, de plus de sécurité, de stabilité et de prospérité.

Dans un communiqué de presse, l'ambassadeur du Koweït, a fait allusion aux relations profondément enracinées et historiques entre les deux pays, louant les positions nationales et cohérentes du Soudan envers le Koweït depuis son indépendance en 1961, saluant la communauté soudanaise travaillant dans l'État du Koweït et sa présence distinguée dans les secteurs public et privé.

Il a affirmé la volonté de son pays de soutenir le Soudan dans les domaines de l'économie, de l'investissement et du développement, en particulier dans cette étape délicate que témoigne le Soudan actuellement.