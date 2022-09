Ile Maurice: "Larg Darren" - Un mouvement mis en place pour soutenir l'activiste

C'est en ce vendredi 2 septembre que Dominique Louis Seedeeal, plus connu comme Darren Activiste, sera fixé sur son sort. Il a été arrêté lundi dernier et fait face à des charges provisoires de diffusing of false news et breach of bail conditions. Le jugement concernant sa motion de remise en liberté conditionnelle sera annoncé aujourd'hui. Cependant, un autre événement aura retenu l'attention de plusieurs sympathisants présents aussi bien que les internautes : il s'agit de la scène montrant Darren, menotté, genou à terre, implorant les officiers de le pardonner car il a fait une erreur en faisant la vidéo incendiaire contre la police. Aujourd'hui, de nombreux internautes se demandent pourquoi Darren Activiste ne retrouve pas la liberté.

Bruneau Laurette, présent en cour lundi pour soutenir Darren, a pu le rencontrer avant qu'il ne soit reconduit en cellule policière. L'activiste social explique que la situation de Darren est tout simplement une mesure punitive. "Cela envoie un signal fort pour dire aux autres que tous ceux qui parleront contre le système subiront le même sort", explique Bruneau Laurette, qui espère que Darren sera libéré aujourd'hui.

Peu après sa comparution lundi, une lettre dans laquelle Darren Activiste demande à sa copine de prendre soin de son enfant a été diffusée. Plusieurs activistes sont montés au créneau sur leur page Facebook, se demandant pourquoi il est toujours en détention policière. Alain Malherbe, pour sa part, pense que Darren s'est laissé emporter par de trop fortes émotions créées sur le vif par la situation dans laquelle se trouvait son avocat, et explique que ses émotions ne sont pas adéquatement contrôlées de par un manque évident de maturité politique.

"Ceci étant dit, et au vu du passé d'activiste social de Darren, j'aurais imaginé une meilleure dose de clémence de la part de la police. Malheureusement, la police étant au service du pouvoir actuel et ce dernier classant Darren dans la catégorie d'opposant acharné, les grands moyens ont été déployés.

Les objections répétitives de la police à sa remise en liberté conditionnelle pourraient aussi être interprétées comme un acte de dissuasion pour ceux s'opposant au pouvoir." Dans la foulée, il explique que Darren n'a commis ni crime de sang, ni d'autres délits graves comme le trafic de drogue. "Toutes proportions gardées, je pense sincèrement que le dicton 'il y a la loi et l'esprit de la loi' n'a pas été inventé pour les illettrés !" s'insurge Alain Malherbe.

En attendant, plusieurs sympathisants et activistes ont prévu de soutenir Darren aujourd'hui en face de la cour intermédiaire et espèrent qu'il sera libéré. Le mouvement voudrait aider Darren Activiste à suivre une formation pour intégrer un métier et prendre soin de sa famille.