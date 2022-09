Ile Maurice: Agression alléguée - Un prof, une collégienne, deux versions

Tous deux ont fait des dépositions au poste de police des Casernes centrales pour agression. Un enseignant, âgé d'une cinquantaine d'années, et une élève de grade 8, âgée de 15 ans, allèguent chacun avoir été agressé par l'autre. Selon la version de la collégienne, elle était en classe de Food and Nutrition quand l'enseignant aurait été remplacé par un autre. Ce dernier lui aurait crié dessus en essayant de la tirer par le bras. Elle aurait rapporté le cas à la rectrice et le prof aurait été rappelé à l'ordre.

Celui-ci a également porté plainte mercredi. Il explique avoir vu le père de la collégienne dans l'enceinte de l'école. Il lui aurait dit: "Inn gagn to foto, séki mo tifi inn tiré la. To pou koné ar mwa, mo papa sa tifi la mwa. Mo pou fer li déssir so linz et mo pou fer ferm twa... "

Le père de la collégienne aurait également agrippé ses parties intimes avant de lancer : "Tanto mo pou al la press ek pou éna to foto lor zournal. To zanfan, to bann kamarad ek tou dimounn pou riy twa kan pou met bann sarzla lor twa..." L'enseignant aurait demandé à la rectrice d'appeler la police mais il allègue que cette dernière serait restée insensible face à cette affaire et que c'est également le cas pour le manager du collège, qui n'aurait pas levé le petit doigt pour prendre des actions.

La police a ouvert une enquête.