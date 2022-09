Ile Maurice: Samsung Galaxy Z Fold 4 & Galaxy Z Flip 4 - J-3 avant la fin des pré-commandes !

La quatrième génération des Galaxy Z est enfin là... et elle offre la meilleure expérience pliable de Samsung. Jusqu'au 7 septembre, précommandez votre Galaxy Z Fold 4 ou Z Flip 4 et bénéficiez des offres exclusives de Samsung Mauritius. Vous avez jusqu'au 7 septembre 2022 !

"La quatrième génération offre la meilleure expérience pliable de Samsung. La série Galaxy Z s'appuie sur le succès de la forme emblématique de ce smartphone. Il a été mis à jour, avec des fonctionnalités clés et des améliorations, notamment des caméras améliorées, des designs plus raffinés, des batteries plus grandes et une personnalisation étendue pour offrir plus de polyvalence à cet appareil ultra-compact", soutient Sabnish Beharee, Product and Marketing Manager de Samsung Mauritius.

Lors de cette campagne promotionnelle, vous pouvez opter pour le Trade-In ou les Pre-Order Gifts. L'offre exclusive Trade-In de Samsung, vous permet d'échanger vos anciens smartphones, selon des critères d'éligibilité, contre une réduction de Rs 15,000 pour l'achat du Galaxy Z Fold 4, et de Rs 13,000 pour le Galaxy Z Flip 4. Si vous choisissez, les Pre-Order Gifts, vous recevrez une Galaxy Watch 4, un super fast charger et l'inscription gratuite à Samsung Care+ avec une validité d'un an. L'inscription à Samsung Care+ devra se faire dans les 30 jours suivant la date d'achat du téléphone. Cette formule d'assurance garantit une protection de votre écran pendant 12 mois et comprend la réparation de l'écran interne ou externe accidentellement endommagé du Galaxy Z Fold 4, et l'écran interne du Galaxy Z Flip 4.

Pour être sûr d'obtenir votre nouveau smartphone pliable, précommandez maintenant chez les revendeurs agrées de Samsung Mauritius.