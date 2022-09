Madagascar: Portrait - Patricia SAM MING - Une entrepreneure aux multiples facettes

À la tête de quelques boutiques de Prêt-à-porter femmes et hommes dans la capitale, Patricia SAM MING est également une femme très engagée dans le social. Nous vous emmenons à la rencontre de cette personnalité inspirante à travers son riche parcours.

Qui est Patricia ?

Après son parcours scolaire à Montpellier et à l'Institut Universitaire de technologie, section Informatique de gestion. S'ensuit une formation à la faculté des sciences de Montpellier au département de Gestion et Innovation pour la Création des Entreprises-GESIN.

Simultanément avec un stage de fin de cycle chez IBM La Pompignan de Montpellier où elle occupait un poste dans le département Achats, elle a suivi des formations auprès du Conservatoire National des Arts et Métiers du Languedoc-Roussillon pour l'obtention du diplôme de maîtrise en Sciences de l'Information et de la Communication.

Après avoir occupé, en 1992, un poste dans l'assistance à distance des services informatiques des entreprises fédérées et divers départements des services publics au sein de l'UGAP (Union Groupement Achats Publics) de Montpellier, elle rentre au pays en 1994.

Actuellement, SAM MING Patricia est gérante propriétaire de groupes de points de vente en Prêt-à-porter femmes et hommes dans différents centres commerciaux de la capitale, dont certains sont des boutiques franchisées de marque française telles IZAC. Membre de l'Association Progrès du Management (APM), une association professionnelle internationale de dirigeants francophones active dans le domaine de la formation managériale, elle fut membre du conseil d'administration du FIVMPAMA (Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy - Groupement des opérateurs économiques Malagasy).

Intégrée sur le plan social, elle est membre d'honneur d'une association de 3e âge du Fokontany d'Ambohizanamasoandro Itaosy.

Sa vie au sein du Soroptimist International

Au sein de la sororité, elle a tour à tour occupé les postes de membre de commission levées de fonds, première secrétaire, première protocole et directrice de programme, première vice-présidente, commissaire aux comptes au sein du Soroptimist International union de Madagascar, première vice-présidente entre 2009 et 2021. À l'issue de ce parcours, elle prend le collier de son club SICAD ou Soroptimist International Club Antananarivo Doyen pour le mandat de 2022 à 2023.

Son parcours a été marqué par la participation à la délégation représentant le Soroptimist malgache à la convention d'Istanbul en Turquie, au comité ad hoc pour la réception de la conférence préparatoire de la mise en place du Soroptimist International Future Fédération d'Afrique SIFAF au Carlton d'Antananarivo en mars 2016. Sans oublier sa présence dans la forte délégation malgache à la quatrième conférence pour la mise en place du SIFAF à Marrakech, au Maroc, en juillet 2018.

Patricia SAM MING est donc, non seulement bien placée, mais aussi consciente de l'importance des charges et responsabilités qui viennent avec le fait de porter le collier du SICAD. Un collier témoignage des 50 années d'histoire.

Le Soroptimist International Club Antananarivo Doyen

Fondé en 1972, le SICAD est le pionnier dans l'installation du Soroptimist suivis de 10 autres clubs (Antananarivo Mandrosoa, Antananarivo Tanamasoandro, Antsirabe, Fianarantsoa, Tamatave, Lac Alaotra, Fenerive Est, Mahajanga, Tuléar, Fort Dauphin ) pour former le Soroptimist International Union de Madagascar (SIUM).

Le SICAD œuvre auprès d'une population très vulnérable dans le domaine de la santé, l'accès à l'eau potable, l'éducation, la lutte contre la violence, la protection de l'environnement et l'insertion professionnelle des femmes. Très actif dans l'autonomisation des femmes en milieux défavorisés, le SICAD donne trois sessions de formation en coupe et couture par an afin de cumuler une activité génératrice de revenus à ces dernières et soutenir les objectifs de développement durable. Actuellement, ce sont 70 protégés issus du quartier d'Andohatapenaka qui bénéficient des activités et de la cantine du SICAD.

Le Soroptimist International Club Antananarivo Doyen, c'est aussi un dispensaire inauguré en février 2013 où les personnes défavorisées peuvent se faire vacciner, déparasiter et profiter de soins pour une consultation symbolique. C'est aussi une unité échographique, une unité de dentisterie, une salle de conférence qui sert à la fois de lieu de sensibilisation aux thèmes les plus courants de la vie professionnelle et familiale et la cantine des enfants.

Soucieux de l'environnement, le SICAD organise régulièrement des reboisements sur son terrain de 3 hectares sis à Ampangabe. À ce jour, 2 000 plants d'acacia et d'eucalyptus ont déjà été plantés. Pour pouvoir apporter sa participation active dans les différents sinistres comme les passages de cyclones, le club a recours à des cotisations des membres et des levées de fonds annuels pour avoir les ressources nécessaires afin d'accomplir leurs missions qui est de servir.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL

Le Soroptimist International (SI) est un réseau mondial de femmes actives et leaders dans différents domaines mettant en avant leur savoir-faire pour développer les communautés locales, nationales et internationales. Travaillant dans la mise en avant des droits humains et le statut de la femme. Premier club de service féminin, le SI est mondial, arbore le statut d'organisation non-gouvernementale et est reconnu par les agences de l'ONU (ECOSOC, UNESCO, UNICEF, HCR, PNUD, FAO et OIT).

Tout en ayant comme objectif la promotion du statut de la femme, le maintien d'un haut niveau de moralité, les principes des droits de l'homme, l'égalité, le développement et la paix, le SI s'engage à servir au niveau des communautés locales, nationales et internationales. Il participe aussi activement à la prise de décision à tous les niveaux de la société. Cela se traduit à travers des actions dans le domaine du développement économique et social, l'éducation et la culture, l'environnement, la santé, les droits de l'homme et la condition de la femme. Présidé par sa Présidente fondatrice Zaiveline Ramarosaona, le Soroptimist est présent à Madagascar depuis 1972. Le Soroptimist International Union de Madagascar ou SIUM, quant à lui, fut créé lors de la réunion des gouverneurs du Soroptimist International à Boulogne Italie (1990).

Pour le 50e anniversaire

Le Soroptimist International Club Antananarivo Doyen va souffler ses cinquante bougies et par la même occasion les 50 années d'existence du mouvement Soroptimist à Madagascar. Cette célébration a été marquée par la réhabilitation d'une stèle au jardin d'Anosy suivi d'un évènement qui se déroule sur trois jours allant du 29 septembre au 1er octobre. Au programme, une conférence-débat sur les thématiques liées aux femmes, une conférence et une séance de coaching sur le développement personnel assurées par des professionnels.

L'ouverture officielle des festivités aura lieu le 30 septembre avec la tenue d'une vente-exposition faisant la promotion des femmes entrepreneurs. De nombreuses expositions dans le domaine des travaux manuels et de l'artisanat, des huiles essentielles, des bijoux, des tapisseries seront au rendez-vous durant l'exposition en accès libre au Carlton.

La dernière journée sera marquée par une activité sportive , un semi-marathon autour du lac Anosy. Elle sera suivie d'une séance de sensibilisation sur le cancer du sein et une formation à l'auto palpation pour les participantes pour marquer le début de l'octobre rose. Une soirée de gala pour marquer le cinquantième anniversaire du Soroptimist International Club Antananarivo Doyen se tiendra au Carlton.

L'annonce de cet évènement d'une grande importance en ce mois de septembre se fera par le biais d'une conférence de presse. Le Soroptimist International voudrait marquer d'une pierre blanche son existence à Madagascar à cette occasion.

L'année 2022 est une année charnière pour nos réalisations qui perdurent depuis ces 50 ans et nos projets pour " ouvrir les portes à un avenir prometteur " (opening door to a Bright Future), dixit la présidente du SCI (2021-2023).