Madagascar: EDBM - Josielle Rafidy nommée Directrice Générale

L'Economic Development Board of Madagascar a son nouveau premier responsable. Le conseil des ministres a nommé Josielle Rafidy au poste de Directrice générale de cet établissement public en charge de la promotion des investissements à Madagascar. Un poste qu'elle connaît bien puisque Josielle Rafidy a été successivement Secrétaire Général du ministère du Commerce et de la Consommation et Directrice du Cabinet du Ministère de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé. Elle succède à Lisiniaina Razafindrakoto qui a assuré l'intérim de l'EDBM pendant trois ans.

En tant qu'Agence de Promotion des Investissements (API), l'EDBM se fixe comme objectifs de renforcer la compétitivité du secteur privé malgache, d'accroître les investissements directs étrangers, d'élaborer et recommander des mesures incitatives liées aux investissements privés à Madagascar et d'accompagner les investisseurs dans leurs démarches d'implantation et d'expansion en leur fournissant des services dédiés par des conseillers. Rattaché à la Présidence de la République, l'EDBM est l'expression institutionnelle de la volonté du gouvernement de booster la croissance économique et de créer des emplois à travers la mise en place et le développement de projets maximisant les bénéfices de Madagascar et lesquels sont portés aussi bien par les étrangers que les nationaux.