Madagascar: Atsimo-Andrefana - Morombe - Les pêcheurs à l'honneur ...

Le district de Morombe situé dans la région Atsimo-Andrefana, est réputé pour l'immensité de ses côtes et les produits de la pêche sont remarquables. Malheureusement, cette filière est mal structurée et le manque à gagner est énorme pour, non seulement le développement local de sa population, mais aussi du pays pour promouvoir l'économie bleue.

" Vezo "

C'est dans cet objectif qu'une forte délégation conduite par le ministre de la Pêche s'est rendue le week-end dernier à Morombe pour rencontrer les responsables locaux et surtout les pêcheurs ou les " mpanjono " en majorité issus de l'ethnie "vezo" réputée pour leur savoir-faire. L'occasion a été mise à profit par la délégation pour remettre à ces pêcheurs des kits de sécurité en mer composés de gilets de sauvetage, de radios, de torches, etc. Le ministre a également visité le hangar de poissons à Tsinjorano Morombe. Lui d'assurer que ces pêcheurs seront aussi dotés d'une vedette équipée d'un moteur de 900 cv pour la sécurité en mer. Concernant les intoxications par les produits de la mer, des recommandations ont été faites aux pêcheurs pendant la saison chaude.

SOS Jirama

Sur un autre point, l'on apprend que la Jirama locale rencontre des problèmes d'approvisionnement pour fournir la ville depuis un certain temps. Et les usagers en souffrent énormément tant sur le plan social qu'économique en cette période. Pour ne parler que de la conservation des produits de la mer en cette période de vacances où les poissons, les langoustes, crustacés, etc... sont très demandés. Tout comme les services de la Jirama qui pour l'heure naviguent en mer profonde et tardent à se manifester. SOS Jirama, crient les usagers de Morombe.