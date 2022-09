Madagascar: Révélation 2022 - Rim-Ka, le diamant brut de studio " Feo "

Rim-Ka est un phénomène en pleine ascension dans l'Est et le Nord-Est de Madagascar. Le circuit avant de devenir une star nationale se joue dans ces parties de l'île d'abord. Du " Betsimisaraka du sud ", jusqu'à celui du " nord ", il enfile les tournées. Ulrich Audrey Jérémie est né à Tamatave. Son enfance s'est tenue loin de la musique, aucun membre de sa famille proche n'est musicien. Sauf un certain très ancien parent, qui aurait joué d'un instrument. Un jour, il chante dans le studio Joakim à la cité Canada.

Les débuts sont semblables à ceux de tous les ados au rêve naïf d'une carrière facile et assurée. Rim-Ka et ses potes créent des morceaux de " trap ". Variante pop du rap. En classe de terminale, il arrive un jour au studio Feo.

Il retrouve une structure déjà bien posée. Poussé par l'équipe locale, il écrit une chanson en solo. Le potentiel est décelé. Il trouve un manager. S'entraîne, et le titre " Very jery " lui ouvre les portes du succès régional. Sans crier gare, la chanson se nationalise.

Sa notoriété se construit grâce à des partages et des likes sur les réseaux sociaux. Lycéen(e)s et collégien(e)s sont conquis(e)s. Les radios lui offrent des plages de diffusion. Les tourneurs viennent de toute la partie orientale, de la capitale également, pour le faire chanter.

Bien dans ses bottes, Rim-Ka démontre une maturité qui lui donne de l'avance sur son temps et une bonne dose d'humilité. Antananarivo, Mahanoro, Maroantsetra, Tamatave, Sambava, etc. sont ses fiefs. Entre la célébrité et la carrière, à lui de bien poser ses pas.