Afrique: Football - CHAN 2022 - " Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge ", confie Roro

" Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge ", annonce d'emblée Roro Rakotondrabe lors de la traditionnelle conférence de presse d'hier. Mais il ne nie pas que le groupe a pu bénéficier d'un repos et de deux séances d'entraînement où il avoue vouloir apporter les leçons d'une seconde période où les Botswanais se sont montrés dangereux. Mieux encore et pour espérer se mettre à l'abri, les Barea doivent impérativement marquer au cours des 20 premières minutes, estime encore cet entraîneur fier de son parcours avec les trois dernières victoires et les deux matches nuls des Jeux des Îles de Maurice.

Le plus selon toujours Roro Rakotondrabe est de pouvoir compter sur les 23 joueurs du match aller. Un groupe qu'il entend métamorphoser pour offrir un match de qualité sinon une autre approche à même de surprendre les Botswanais. Il reste toutefois très prudent en se contentant de dire qu'il va aligner un onze de départ résolument offensif.

En clair, on s'attend à voir le tandem Tsilavina Drogba- Lucien Kassimo Foroch et même Tendry du Disciples FC connu pour sa hargne à toute épreuve. Quand on sait que même Dax est prêt à donner le maximum, le public aura droit à une attaque dans les règles de l'art.

Ce qui est sûr, même si le head coach reste évasif sur le sujet, c'est qu'il y a peu de chance qu'il remanie sa défense. On verra donc tous les anciens de l'Adema avec Nina dans les buts, Datsiry, Dadafara et Tantely auxquels on ajoute le capitaine de JET Kintana Berajo.

Du solide en fait mais n'en pensons pas trop car un match, de football de surcroît, ne se gagne pas d'avance. Il faut encore se battre et espérer écrire une nouvelle page du ballon rond malgache en se qualifiant à la phase finale de cette CHAN et aller en Algérie. Là même où sous les couleurs du FC BFV, le même Roro a humilié l'Union Sportive Mouloudia d'Alger en s'imposant par 3 buts à 1 en quarts de finale de la Coupe de la CAF de l'époque et sous la houlette du regretté Ntsia Raglady. La belle époque en fait !