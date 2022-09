Madagascar: Transport de voyageurs - Les taxis-brousse se font rares sur les nationales

En raison de la hausse exceptionnelle des locations par les pèlerins, dont principalement ceux des JMJ MADA, les véhicules qui assurent les trajets habituels dans les diverses coopératives de transport, sont en nette baisse depuis quelques jours.

Depuis le début de la semaine, les vacanciers qui terminent leurs séjours ont du mal à trouver des taxis-brousse pour rentrer. C'est le cas principalement pour les axes R4 et RN7. La raison en est la forte baisse du nombre de véhicules disponibles pour assurer les liaisons habituelles sur les lignes nationales. En effet, les taxis-brousse ont été nombreux à avoir décroché des contrats spéciaux pour le transport des pèlerins et participants à des regroupements religieux. Les JMJ MADA 10e édition à Antsirabe sont les plus nombreux, issus des quatre coins de l'île.

Offre et demande:

Ainsi, la loi de l'offre et de la demande perdure, faisant augmenter les tarifs appliqués par certains transporteurs. Les tarifs sur l'axe RN4, reliant Mahajanga à Antananarivo avoisinent les 80 000 ariary. Soit environ deux fois plus que le tarif habituel. De quoi mettre les voyageurs dans des situations délicates dans la mesure où les retours sont compromis. " Nous avions déjà fixé un budget transport avant de partir, il y a une semaine, et le budget taxi-brousse pour le retour a déjà été mis de côté, mais à présent il n'est plus suffisant car les transporteurs ont augmenté leurs tarifs ", se plaignent plusieurs familles de vacanciers à Mahajanga.

Réservations:

Même les titulaires de billets en bonne et due forme, après avoir réservé leur place à l'avance, n'étaient pas à l'abri de la " pénurie " de taxi-brousse. En effet, il arrive que des passagers ayant réservé leur place, reçoivent à quelques heures du départ, un appel téléphonique de la part des transporteurs faisant part de l'annulation du voyage... sauf s'ils acceptent de payer un surplus ! " C'est du pur vol, et en même temps, de la corruption et d'un abus de confiance ", s'indignent les victimes de cette pratique à Mahajanga.

Fort heureusement, ces pratiques ne sont pas à généraliser. D'autres coopératives maintiennent leurs tarifs, à la grande satisfaction des usagers. Seulement, les places se font rares pour cette semaine. La semaine prochaine, en revanche, les véhicules sont à nouveau plus disponibles après les locations spéciales.