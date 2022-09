Madagascar: Reggae évangélique - Christafari en trois dates au pays

Bonne nouvelle pour les adeptes du reggae. Christafari comptera trois dates de concerts d'ici peu. Un show à l'Arena Ivandry le 30 septembre et deux spectacles à Antsahamanitra les 1er et 2 octobre. Le reggae résonnera donc dans la capitale pendant trois jours consécutifs. Les rastafari auront l'occasion de plonger dans leur musique de prédilection d'une toute autre dimension. De même pour le large public qui découvrira ce monde du reggae d'un œil nouveau. Si le répertoire reste encore inconnu jusqu'alors, les morceaux les plus connus feront certainement partie de la playlist.

Entre les reprises des tubes de la musique évangélique internationale, tels que les titres de Hillsong et d'Élévation Worship, le groupe de 33 ans chantera également leurs propres compositions. Les " Oceans ", " Hossana ", " Brand new " ou encore " Jireh " sont les plus connus dans le monde. Pour parfaire le spectacle, quelques artistes locaux assureront les premières parties. On comptera des artistes urbains comme Aaron Pretra, Didà sy Tahina, Inside Out, Steph Rambi, Tgc et d'autres encore.

Les douze membres du Christafari passeront deux semaines dans la Grande île. Un séjour qui sera riche en évangélisation, en partage mais aussi en découverte. À savoir que Christafari rassemble des musiciens de tous horizons. Brésiliens, Jamaïcains, Européens, Américains... ils ont sillonné environ 85 pays. Si le fondateur est originaire des États-Unis, le groupe a porté son choix sur Madagascar pour commencer sa première tournée mondiale post-Covid.

Si le mot d'ordre est de prêcher la bonne nouvelle dans le monde par le biais du reggae, ils privilégient également le partage d'expérience. En effet, le 29 septembre sera consacré à un atelier entre les ingénieurs de sons, worshipleaders et les musiciens au 2ème étage de Shoprite Analakely. Fans de reggae ou de célébration, retenez les dates !