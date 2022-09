Madagascar: Enquête démographique - Une baisse de l'ISF depuis 1992 jusqu'en 2021

Les résultats de l'enquête démographique et de santé présentés cette semaine présentent une baisse du nombre d'enfants qu'aurait une femme en fin de vie féconde entre 1992 et 2021. L'indice synthétique de fécondité (ISF) a baissé au fil du temps, selon l'enquête démographique et de santé 2021. En effet, selon l'ESMD, l'ISF est passé de 6,1 enfants par femme en 1992 à 4,3 enfants par femme en 2021. Les tendances dans le cadre de cette enquête indiquent que la baisse a été plus importante en milieu rural qu'en milieu urbain. L'ISF est passé de 6,7 à 4,6 enfants par femme en milieu rural tandis qu'il est passé de 3,8 à 3,2 enfants par femme durant la même période en milieu urbain.

L'Indice synthétique de fécondité se définit, selon l'enquête par le nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme en fin de vie féconde si elle avait des enfants aux taux de fécondité par âge actuels. Les taux de fécondité par âge sont calculés pour la période des 3 années qui précèdent l'enquête, basés sur l'historique détaillé des naissances fourni par les femmes.

Toutefois, au niveau des régions, l'ISF varie d'une région à l'autre. Le sud détient un nombre élevé par rapport à d'autres. Il s'agit principalement de la région Androy qui se démarque nettement des autres régions par une fécondité très élevée avec 8,0 enfants par femme. À l'opposé, les régions Boeny, Diana ainsi qu'Analamanga présentent des niveaux de fécondité plus faibles, dont 3,3 enfants pour Boeny, 3,4 enfants pour Diana, Analamanga sans Antananarivo avec 3,4 enfants et la Capitale (2,9 enfants).

Variation

En termes de taux global de fécondité générale, le Le Taux Global de Fécondité Générale, c'est-à-dire le nombre annuel moyen de naissances vivantes pour 1 000 femmes en âge de procréer, se situe à 151 ‰. Il passe de 108 ‰ en milieu urbain à 163 ‰ en milieu rural. Le taux de fécondité varie avec l'âge puisqu' il est beaucoup plus élevé chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans où 143 ‰ et augmente rapidement pour atteindre un maximum de 196 ‰ chez celles de 20-24 ans. Par la suite, il décroît régulièrement pour atteindre 14 ‰ à 45-49 ans.

En termes d'endroits la fécondité soit le groupe d'âges, les femmes vivant dans le milieu rural ont des taux de fécondité toujours plus élevés que celles vivant dans le milieu urbain. Parmi les résultats de l'enquête effectuée, l'instruction influence considérablement la fécondité des femmes. En effet, plus les femmes sont instruites, plus l'ISF ou l'ISFD est faible. Parmi les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction, l'ISF est estimé à 6,1 et l'ISFD à 5,5 enfants. Par contre, chez les femmes ayant le niveau supérieur, ces deux indicateurs s'élèvent respectivement à 2,4 et 2,2 enfants.