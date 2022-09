Congo-Kinshasa: "Nous voulons avoir notre mot à dire sur le plan de retrait des Casques bleus", demande la société civile

Kinshasa — Assurer une transition pacifique entre les forces de sécurité congolaises et les Casques bleus de la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) d'ici 2024. C'est ce qu'ont demandé les représentants de la société civile du Sud-Kivu, une province de l'est de la RDC, à l'issue d'une session de réflexion qui s'est tenue à l'archevêché de Bukavu fin août.

Au cours des discussions, un bilan a été dressé de l'action des forces de l'ONU dans l'est de la RDC (non seulement au Sud-Kivu mais aussi au Nord-Kivu et en Ituri) au cours des 22 dernières années, également à la lumière des violents affrontements de juillet entre la population et les militaires de la MONUSCO, qui ont fait plusieurs morts et blessés (voir Fides 2 et 8 août 2022).

Parmi les causes des affrontements, indique un communiqué transmis à l'Agence Fides, les résultats insuffisants (de la garantie de sécurité par les Casques bleus) figurent Face aux fortes attentes de la population "aggravés par l'incapacité des dirigeants de la MONUSCO à communiquer avec la population. En particulier, les informations sur le mandat de la mission de l'ONU sont insuffisantes et certaines déclarations de son porte-parole, au lieu de calmer les esprits, les ont incités. À cela s'ajoutent "les soupçons de collaboration entre la MONUSCO et certains groupes armés", "la campagne de diabolisation de la MONUSCO à travers les médias sociaux avec la propagation de "fake news", "la manipulation de groupes spécifiques de la population par des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur du pays", "la résurgence des attaques contre les civils à proximité des sites et des bases de la MONUSCO".

Le mandat de la mission des Nations unies en RDC prendra fin le 30 juin 2024. La société civile du Sud-Kivu exige d'avoir son mot à dire dans la mise en œuvre du plan de transition qui conduira au retrait complet des Casques bleus de la RDC à cette date. "À cette fin, nous avons créé un comité ad hoc pour exposer les actions réussies de la MONUSCO, faire nos suggestions au Plan et esquisser des scénarios futurs afin de prévenir d'éventuels problèmes après le départ des soldats de l'ONU", conclut la déclaration.