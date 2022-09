Sierra Leone: Pays ravagé par des crues soudaines - Ponts, écoles, hôpitaux et conduites d'eau endommagés

Freetown — Du 14 au 17 août et entre le 27 et le 28 août 2022, une série d'inondations a dévasté certaines parties du pays, laissant plus de 10 000 personnes sans abri. La nouvelle est venue de Caritas Freetown qui, dans une déclaration à l'Agence Fides, a donné une première évaluation des victimes et des dommages subis par 18 communautés de la région occidentale de la Sierra Leone.

"Nous partageons notre évaluation initiale avec des partenaires de confiance dans un but de collaboration", a déclaré le père Peter Konteh, directeur exécutif de Caritas Freetown.

Les incidents les plus graves ont été enregistrés lors de la deuxième vague de pluies torrentielles de ces derniers jours. Parmi les nombreux dégâts, on a vu des victimes, des blessés, des sans-abri, des maisons enfoncées dans la boue, des poteaux électriques tombés. Caritas Freetown estime qu'il y a un besoin d'articles d'urgence pour les femmes enceintes, les jeunes filles et les personnes malades laissées sans aucune aide. Des couvertures, des matelas, des vêtements, des chaussures, des détergents et des articles de premiers secours, entre autres, sont nécessaires. Il est également urgent de reloger les personnes laissées sans abri par les inondations et les coulées de boue, ainsi que d'aider celles dont les maisons ont été fortement endommagées et inondées par la boue.

"Les plus touchés sont les habitants des bidonvilles qui résident le long des pentes," a déclaré le père Konteh, qui a attribué les fréquentes catastrophes naturelles en Sierra Leone à la destruction de l'environnement et à la pénurie de logements dans la région.

"Les maisons ont été construites au mauvais endroit, ce qui empêche l'écoulement naturel de l'eau lorsqu'il pleut. Il y a également eu une déforestation massive, qui a laissé la terre nue et sensible aux inondations", a répété le prêtre.

Une enquête menée par Caritas Freetown à Culvert, en particulier, indique que les banlieues sont également exposées à des tas d'ordures, aux maladies et au paludisme, surtout pendant les pluies. Malgré les nombreuses études menées et partagées par Caritas Freetown, le gouvernement ne fait pas grand-chose pour apporter une solution durable.