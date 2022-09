Angola: Elections 2022 - L'UNITA dépose un recours auprès de la Cour constitutionnelle

Luanda — L'UNITA a présenté, jeudi, un recours devant la Cour constitutionnelle, pour contester les résultats des élections générales du 24 août.

L'appel fait suite à la publication des résultats définitifs déterminés par la Commission électorale nationale (CNE) qui a confirmé la victoire du MPLA, avec 51,17 %, suivi de l'UNITA avec 43,95 %.

Dans une communication, le président de l'UNITA, Adalberto Costa Júnior, réaffirme que le décompte parallèle de son parti n'atteste pas la victoire du MPLA, ils ont donc demandé à la Cour constitutionnelle d'examiner les procès-verbaux récapitulatifs produits dans les 13 000 bureaux de vote.

Selon l'homme politique, le parti UNITA ne se prononce que maintenant à propos des données définitives car il attendait que les délais légaux soient respectés et que s'achève le décompte parallèle des votes exprimés dans le procès-verbal de synthèse, un "processus sensible et complexe".

"L'UNITA et ses partenaires du FPU (Front patriotique uni) ne reconnaissent pas les résultats définitifs publiés cette semaine par la CNE, car ils ne reflètent pas la vérité électorale", a souligné le concurrent.

Il a dit attendre de la CNE et de la Cour constitutionnelle qu'elles exercent leurs fonctions dans le strict respect de la Constitution et des lois, et a demandé que les procès-verbaux détenus par la CNE soient comparés aux copies détenues par les partis politiques.

Adalberto Costa Júnior a déclaré qu'ils feront tout pour que tous les votes soient effectivement comptés et respectés, dans l'appel déposé.

Rappelant que, mardi dernier, la CNE a rejeté deux recours présentés par l'UNITA et un par CASA-CE, dans lesquels ils contestaient les résultats électoraux publiés.

Selon les résultats définitifs publiés par la Commission électorale nationale (CNE), le MPLA a remporté les élections avec 51,17 %, correspondant à 3 209 429 de voix, entraînant la réélection de son candidat João Lourenço, et la conquête de 124 sièges à l'Assemblée nationale.

L'UNITA a remporté 43,95 %, ce qui s'est traduit par 2 756 786 de voix et 90 députés, le PRS 1,14 % (71 351 voix et deux sièges), le FNLA 1,06 % (66 337 voix et deux sièges) et le PHA 1,02 % ( 63 749 voix et deux députés).

CASA-CE a eu 0,76% (47 446 voix), APN 0,48% (30 139 voix) et P-NJANGO 0,42% (26 867 voix) n'ont obtenu aucun siège au Parlement.