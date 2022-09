Soudan: Daglo - Le pays est soucieux de développer ses relations avec l'Italie

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Mohamed Hamdan Daglo, a affirmé le souci du Soudan de développer et de renforcer ses relations avec l'Italie dans tous les domaines afin de réaliser les intérêts communs des deux pays. C'était lors que le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire a reçu aujourd'hui dans son bureau au Palais Républicain l'Ambassadeur d'Italie au Soudan, Gianluigi Vassallo, à l'occasion de l'expiration de son mandag dans le pays, en présence du Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Dafalla Al-Hajj Ali, et du Directeur du Département Européen du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Khaled Moussa.

Daglo a apprécié les efforts continus de l'Italie pour soutenir la stabilité du Soudan, faisant allusion à la coopération stratégique et fructueuse entre les deux pays dans les domaines de la lutte contre la migration illégale, de santé et humanitaire.

Il a appelé l'Italie et la communauté internationale à continuer à soutenir le Soudan et son peuple pour compléter le processus de transition démocratique, notant que le Soudan est ouvert à tous les pays du monde dans le cadre de ses relations basées sur le respect mutuel et les intérêts communs.

Pour sa part, l'Ambassadeur Vassallo a exprimé son appréciation au gouvernement et au peuple Soudanais pour la coopération et le respect qu'il a trouvé tout au long de son travail à Khartoum, soulignant qu'il s'agissait d'une expérience unique qui a vu un grand développement dans les relations entre les deux pays, réitérant le soutien de son pays aux efforts du Soudan pour atteindre la stabilité et la transition démocratique, et sa coopération continue avec dans le domaine de la lutte contre la migration illégale, notant que son pays a alloué environ d un quart de million d'euros pour soutenir les personnes affectées par les catastrophes au Soudan.