Soudan: Al-Burhan décerne l'ordre des deux Niles à l'Ambassadeur de Turquie au pays

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a salué le niveau avancé de développement des relations Soudano-Turques dans tous les domaines.

C'était fait lorsque le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire a reçu aujourd'hui au Palais Républicain l'Ambassadeur Turc au Soudan, Irfan Neziroglu, à l'occasion de l'expiration de son mandat au Soudan.

Al-Burhan a conféré l'ordre des deux Niles (première classe) à l'Ambassadeur Turc en appréciation de ses efforts pour le développement et la promotion des relations entre son pays et le Soudan.

Dans une déclaration à la presse, l'Ambassadeur Turc a souligné que la stabilité du Soudan est une priorité pour la Turquie et que le message clair de son pays appelle à la non-ingérence dans les affaires intérieures du Soudan.

L'ambassadeur Turc a fait allusion aux relations distinguées entre Khartoum et Ankara, en disant : "nous avons eu de la chance pendant ma période de travail, qui a vu le développement des relations entre les deux pays dans les aspects politiques, économiques et agricoles," ajoutant, "il a également été vu l'échange de visites à des niveaux élevés, puisque le Président Erdogan s'est rendu au Soudan, et que le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et son adjoint ont visité la Turquie."

L'ambassadeur Neziroglu a déclaré que lui conférer l'ordre le plus élevé du Soudan est un grand honneur pour lui, et lui rappellera toujours le Soudan et son peuple, ainsi que les relations enracinées entre Khartoum et Ankara.