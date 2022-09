Ile Maurice: Drains - Travaux qui s'éternisent, habitants dégoûtés

Cela fait plus de deux mois que des travaux d'élargissement des drains ont débuté sur la route royale, à Le Hochet. Face aux habitants et aux commerçants, des membres du gouvernement et des représentants des forces vives ont insisté sur la nécessité de ces travaux et leur ont donné l'assurance que tout sera fait afin de ne pas causer de gros inconvénients aux riverains, sans oublier les piétons... Mais force est de constater que les "promesses" n'ont pas été tenues...

Les travaux ont avancé sur une distance d'environ... 150 mètres jusqu'ici. Le béton qui recouvrait les drains a été enlevé, laissant de grands trous béants, au fond desquels certains risquent de finir leur course s'ils ne sont pas prudents. Depuis la rentrée des classes, c'est la pagaille le matin et l'aprèsmidi. Des "filets", placés ici et là, ne servent pas à grandchose et laisseraient passer même de gros poissons, ironisent certains habitants. Le soir, le faible éclairage et l'absence de signalisation n'arrangent rien. Difficile de s'y retrouver sauf si on est une chauve-souris...

Mais il n'y a pas de quoi rire. Dans une semaine, de nombreux pèlerins emprunteront cette route pour se rendre au caveau du Père Laval. On peut imaginer le danger auquel ils s'exposeront. Pourtant, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, s'était rendu à Sainte-Croix la semaine dernière pour un constat dans le cadre du pèlerinage. Sans doute a-ton fait en sorte de lui montrer ces "abysses".

Le secrétaire parlementaire privé, Sharvanand Ramkaun, responsable de la circonscription, soit Port-Louis Nord-MontagneLongue, dont fait partie Le Hochet, concède que ces travaux accusent du retard. Tout en assurant qu'il contactera la Road Development Authority dès aujourd'hui, pour que la cadence des travaux s'accélère et que toutes les dispositions soient prises pour assurer la sécurité des piétons. Idem du côté de la députée Subhasnee Luchmun Roy.