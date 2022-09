Afrique de l'Ouest: Déclaration-Affaire " 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali " - Le soutien de Diallo Ticouaï Vincent au chef suprême des armées

Depuis le 10 juillet 2020, 49 militaires ivoiriens sont emprisonnés au Mali. Cette situation met à mal les liens de fraternité qui unissent la Côte d'Ivoire et le Mali depuis de longues années. Deux pays frères et voisins unis par l'histoire et la proximité entre leurs deux peuples.

J'apporte, à travers cette déclaration, tout mon soutien indéfectible au Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, au Premier ministre, Patrick Achi, à la ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères, Mme Kandia Camara, et au Ministre d'Etat, Ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement, qui, face à la provocation susceptible d'entraîner une guerre entre ces deux pays, ont choisi, en toute sagesse, la voie de la diplomatie pour préserver le peuple ivoirien d'une autre crise.

Chaque jour, contre vents et marrées, ils se battent pour rendre toute leur liberté à nos vaillants soldats injustement détenus au Mali.

J'exprime ici et maintenant, toute la solidarité des comédiens professionnels aux familles de nos soldats, à leurs épouses et à leurs enfants frappés par ce malheur.

Je condamne avec ma dernière énergie toutes les voies discordantes qui, au lieu d'exprimer comme un seul homme, d'une seule et unique nation, toute leur solidarité à la Côte d'Ivoire et au Président de la République, dans ces moments difficiles, où des compatriotes appelés à assurer notre quiétude et notre liberté au-delà de nos frontières, sont privés de cette même liberté, mettent à mal tous les efforts pour le règlement diplomatique de cette crise.

Je rappelle qu'en de pareilles situations, dans les pays civilisés du monde où la patriotisme ne s'accorde pas avec la politique politicienne, que lorsqu'un citoyen est en difficulté en dehors des frontières de sa patrie, les fils et filles de ce pays parlent d'une même voix, effectuent des marches pacifiques pour exiger la libération de leurs compatriotes, se donnant ainsi des moyens de pression pour obtenir la libération de façon prioritaire, des frères en danger, sans distinction aucune.

Les artistes comédiens de Côte d'Ivoire disent non aux propos non rassembleurs qui sont de nature à mettre en péril toutes les démarches diplomatiques susceptibles de sauver le soldat ivoirien en danger.

Aussi les comédiens professionnels de Côte d'Ivoire décident-ils d'organiser sous la houlette de Diallo Ticouai Vincent, une grande tournée nationale de soutien au chef de l'Etat et aux populations des régions frontalières, qui vivent sous la menace djihadiste.

En espérant que beaucoup d'Ivoiriens comprendront notre démarche et comprendront la notion de la Nation, nous demandons la libération sans condition de ceux qui risquent leur pour que nous ayons une vie paisible.

DIALLO TICOUAI VINCENT

PRESIDENT DE LA FEDERATION IVOIRIENNE DE THEATRE PROFESSIONNEL