Cote d'Ivoire: Trêve Sociale 2022-2027-Soro Mamadou (SG CSH) aux fonctionnaires - " Nous devons magnifier cet accord inédit "

Les fonctionnaires ivoiriens ont promis ne pas décevoir le Président de la République, Alassane Ouattara, suite à l'accord portant trêve sociale (2022-2027). Ils approuvent entièrement le contenu de cet accord qui va améliorer leurs conditions de vie.

Ces fonctionnaires, réunis au sein des syndicats affiliés à la Centrale Syndicale Humanisme (CSH), étaient en assemblée générale hier mercredi 24 août à la Bibliothèque Nationale d'Abidjan-Plateau. A l'issue de cette assemblée générale convoquée par la Centrale Syndicale Humanisme (CSH) et qui a duré plus de trois heures, ils ont adoubé les mesures sociales contenues dans le protocole d'accord sur la trêve sociale. " (... ) C'est un accord qui est dense. Il est inédit. De mémoire de syndicaliste, nous n'avons jamais obtenu ce type d'accord dans la paix.

En tout cas, nous devons magnifier cet accord. Nous verrons avec nos ministères techniques à l'effet de prendre des dispositions pour aller dire merci de vive voix au Président de la République, Alassane Ouattara ", a indiqué le secrétaire général de la Centrale Syndicale Humanisme, Soro Mamadou. Précisant que les fonctionnaires et agents de l'Etat ont promis d'être assidus au travail et de donner le meilleur d'eux-mêmes pour une administration publique performante et de qualité. Et de faire de l'excellence leur crédo.

Ils se sont également engagés à respecter cette trève sociale pour une durée de cinq ans. Aussi, ont-ils promis d'aller souscrire aux produits de protection sociale et au Régime de Retraite Complémentaire par Capitalisation. Le Sg Soro Mamadou a annoncé qu'avec la rentrée gouvernementale, le Premier ministre Patrick Achi donnera le ton pour lancement des Comités du Dialogue Social.

Il est bon de noter que l'indemnité contributive au logement des fonctionnaires et agents de l'Etat ( y compris les Forces de Défense et de Sécurité) a été revalorisée de 20.000 FCFA ; et le tiers des fonctionnaires qui n'avaient pas de primes de logement en dispose désormais. Il y a également la revalorisation de la prime mensuelle de transport en fonction des régions et de l'allocation familiale qui passe à 2500 à 7500 F CFA par mois et par enfant pour tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et les retraités. A cela s'ajoute l'instauration d'une "prime exceptionnelle Ado" de fin d'année, représentant un tiers (1/3) du salaire mensuel indiciaire de base. Cette assemblée générale a mobilisé plus de quatre cent cinquante secrétaire généraux de syndicat.