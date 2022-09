Gambie: La Banque Centrale de Gambie (CBG) procède à l'abolition des restrictions sur les dépôts et transferts en devises étrangères

La Banque Centrale de la Gambie (CBG) a annoncé la décision de l'abolition des récentes restrictions sur les dépôts et transferts en devises étrangères.

" L'objectif de ces directives était la régularisation des transactions sur les devises étrangères en vue de dissuader les comportements malhonnêtes de certains acteurs du marché " selon le communiqué de la Banque Centrale dans une correspondance en date du 31 Août 2022, signée par le Gouverneur Buah Saidy.

Le Gouverneur a révélé que les clients peuvent dorénavant procéder à des dépôts et retraits des comptes de devises étrangères. Il a révélé que le Dalasi reste la monnaie officielle nationale et que les transactions financières doivent être cotées en conséquence. Les transferts de devises sont de nouveau autorisés avec effet immédiat, et ce, dans le respect des procédures habituelles.

Il a donné l'assurance de la détermination de la Banque Centrale de la Gambie (CBG) à garantir le bon fonctionnement du marché des devises et préserver la stabilité du taux d'échange du dalasi, et ce, tout en conseillant aux banques et sociétés de change accréditées le respect strict des réglementations et directives en matière de devises étrangères.

