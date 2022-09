Afrique: Derby ouest-africain - Guinée-Sénégal ce vendredi à Bamako pour une place au CHAN

Victorieuse (1-0) de la manche aller du dernier tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) de football " Algérie 2022 ", samedi dernier au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, l'équipe nationale locale du Sénégal joue sa qualification à la phase finale, ce vendredi, face à la Guinée au stade Modibo Keïta à Bamako.

Les lions locaux du Sénégal affrontent le Syli local de la Guinée ce vendredi à 16h00 à Bamako, pour le compte du deuxième tour retour des éliminatoires du Chan Algérie 2023. Un match que le Sénégal compte jouer à fond selon le sélectionneur des Lions Pape Thiaw qui s'exprimait en conférence de presse d'avant match.

Le technicien sénégalais a déclaré qu'il s'attend certes à un match difficile face à la Guinée qui va chercher à remonter le point perdu à Dakar, mais ses hommes feront tout pour remporter la victoire et retourner au Chan auquel le pays n'a pas participé depuis 2011. Au match aller joué le 27 août au stade Pr Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Sénégal s'était imposé par 1-0. Ce vendredi, les Lions n'auront besoin que d'un nul pour se qualifier

Pour la Guinée rien n'est encore joué. Une qualification est possible selon l'entraîneur du Syli local. Ce jeudi, en conférence d'avant-match dans la capitale malienne, le sélectionneur de l'équipe guinéenne, Mohamed Kanfory Lappé Bangoura, a tenu à rassurer sur l'état d'esprit de ses poulains qui se sont inclinés le 27 août dernier face à l'équipe du Sénégal.

" L'état d'esprit est très bon. Je pense qu'on a corrigé nos faiblesses et on a cherché à améliorer nos qualités. Je pense que les faiblesses étaient surtout sur le plan de la finition... Je crois que le groupe est prêt. Il y a un très bon mental surtout que nous sommes plus habitués à cette compétition que le Sénégal...

Le côté pression, je dirais que c'est le Sénégal qui a beaucoup plus de pression. Parce que le Sénégal ne veut certainement pas que la Guinée l'élimine une nouvelle fois. La pression que nous nous avons, c'est de prouver que nous sommes meilleurs. Je pense qu'on a les arguments. On ne va pas se laisser sous la pression. Il faut garder le mental et la volonté. Il faut aborder le match avec beaucoup de sérénité et être beaucoup plus calme. Je crois que c'est de part et d'autre la pression ", a indiqué Mohamed Kanfory Lappé Bangoura