Burkina Faso: Atelier régional sur l'adaptation au changement climatique - Les participants invités à réinvestir les connaissances acquises

Au cours de la formation, les participants se sont familiarisés, entre autres, avec les notions de sensibilité au climat, d'atténuation, d'adaptation, maladaptation, aux effets du changement climatique en lien avec les forêts et les arbres. © : Mahamadi Sebogo pour Sidwaya.info. Editions Sidwaya

African Forest Forum (AFF) ou le Forum Forestier Africain a organisé un atelier régional de formation sur l'adaptation au changement climatique basée sur les forêts et les arbres, au profit des acteurs d'une dizaine de pays d'Afrique, du 15 au 19 août 2022, à Niamey, au Niger.

African Forest Forum (AFF) ou le Forum Forestier Africain veut jouer sa partition dans le renforcement des capacités des acteurs forestiers africains en matière d'adoption de meilleures pratiques d'atténuation et d'adaptation aux impacts du changement et de la variabilité climatiques sur les systèmes biophysiques et sociaux dans différents paysages.

Dans cet élan, cette organisation non gouvernementale panafricaine basée à Nairobi, au Kenya, a organisé un atelier régional de formation sur l'adaptation au changement climatique basée sur les forêts et les arbres, du 15 au 19 août 2022, à Niamey, au Niger, au profit d'une quarantaine de participants venus d'une dizaine de pays Afrique francophone, à savoir l'Algérie, le Benin, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo et de la Tunisie.

Selon organisateurs et participants, cette session a été un succès. La représentante du secrétaire exécutif de AFF, Pr Marie-Louise Avana, s'est dite satisfaite au regard de l'engouement, de l'assiduité dont les participants ont fait preuve durant les cinq jours d'atelier.

Elle a souhaité que les échanges fructueux qui ont eu lieu au cours de cette session se poursuivent pour un enrichissement mutuel et continu des acteurs, à travers les relations qui se ont nouées à Niamey. Le réseautage entre parties prenantes de la foresterie africaine, a-t-elle ajouté, fait d'ailleurs partie des objectifs de AFF.

Des échanges de qualité

Les bénéficiaires de la formation ont remercié AFF pour cette initiative de renforcement de capacité sur le thème de l'atelier.

La représentante du Secrétaire Exécutif de AFF, Pr Marie-Louise Avana, a souhaité que les échanges fructueux qui ont eu lieu à Niamey puissent se poursuivent pour un enrichissement mutuel et continu entre acteurs. © : Mahamadi Sebogo pour Sidwaya.info. Editions Sidwaya

" Cette session a été un gain d'expériences pour nous. Après cinq jours, nous ressortons avec des connaissances très améliorées en matière de changement climatique. Grâce aux éminents professeurs qui ont animés cette formation, nous avons pu surtout nous familiariser avec les notions d'atténuation, d'adaptation, maladaptation, de sensibilité aux effets du changement climatique ", a soutenu Siaka Coulibaliy, de l'ONG AMEDD (Association Malienne d'Eveil au Développement Durable), basé à Koutiala, au Mali, s'exprimant au nom des participants de la formation.

Les formateurs, par la voix de leur représentant, Pr Kouami Kokou de l'Université de Lomé ont également félicité AFF, qui, à travers ses différentes initiatives de production et de partage de connaissances sur le changement climatique en lien avec la foresterie africaine, porte haut le continent.

Il a indiqué que les formateurs ont été émerveillés par la qualité des échanges ayant rythmé la session.

" Nous avons l'habitude d'avoir des formations où les messages sont unidirectionnels. Mais ici, nous avons eu affaire à des participants qui sont venus avec des bagages solides. Cela a facilité la tâche des formateurs que nous sommes ", a souligné Pr Kokou.

Le représentant de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, partenaire de l'AFF dans l'organisation de cette rencontre, pour sa part, s'est réjoui de voir que le Niger a tenu le pari de l'organisation.

S'assurer de l'impact de l'atelier

" C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime à l'issue de cet atelier qui a réuni des acteurs de la foresterie de 10 pays d'Afrique francophone à Niamey ", a souligné Pr Larwanou Mahamane, par ailleurs formateur.

Dans la même cadence, le secrétaire général adjoint du ministère nigérien de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, l'invité d'honneur, Ibro Adamou, a traduit la gratitude du gouvernement nigérien à AFF.

Selon lui, cette organisation a toujours fait ses preuves en matière de renforcement des capacités des acteurs de la foresterie africaine. Il l'a invitée à poursuivre ses initiatives de renforcement de capacité dont l'Afrique aura toujours besoin.

Le secrétaire général adjoint du ministère nigérien de l'Environnement et de la Lutte contre la Désertification, Ibro Adamou, a invité les participants à un meilleur réinvestissement des connaissances acquises. © : Mahamadi Sebogo pour Sidwaya.info. Editions Sidwaya

Tout en saluant les formateurs pour l'engagement à partager leurs connaissances, M. Adamou, par ailleurs membre du Conseil d'administration de AFF, a invité les participants à cet atelier de Niamey à un meilleur réinvestissement des connaissances acquises.

" Ce que vous avez appris au cours de cette session devrait vous permettre de développer de nouvelles idées, de conduire des projets innovants au profit des organisations privées et publiques intervenant dans le domaine du développement durable ", a-t-il lancé.

En tout état de cause, AFF va, à partir des six prochains mois, effectuer un suivi-évaluation pour s'assurer de l'impact de cette session, a laissé entendre Pr Avana. L'atelier s'est terminé par une remise d'attestation aux participants et aux formateurs.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com

Depuis Niamey, Niger