Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le centre médical Diamant lance la 2e campagne gratuite de dépistage et traitement de cardiopathie congénitale chez les enfants

Le Centre médical Diamant a lancé jeudi 1er septembre la 2e Campagne gratuite de dépistage et traitement de cardiopathie ou maladie cardiaque congénitale chez les enfants à kinshasa.

La 1ere phase de cette campagne se déroule dans la commune de Limete, à Kinshasa et va durer trois jours. Elle vise à dépister la maladie et former en même temps des médecins pédiatres non seulement dans la prise en charge de cette maladie mais aussi dans son éradication.

Le directeur général du Centre médical Diamant, Carim Tajdin révèle que plus de trente mille enfants naissent avec une malformation cardiaque chaque année en RDC et si cette maladie n'est pas prise en charge à temps, près 4 mille d'entre eux peuvent en mourir.

" Nous en appelons aux gens qui ont un grand de nous aider pour lutter contre cette maladie qui affecte plus de trente-neuf mille enfants par année. On a besoin de support pour pouvoir continuer à faire ces chirurgies et pour que la fondation du centre médical Diamant puisse continuer à prendre en charge les couts de ces chirurgies qui ailleurs en Europe couterait 80 mille euros, aux Etats-Unis, 200 mille dollars. On espère trouver plusieurs cas qui vont nécessiter des chirurgies cardiaques. Faire que, 100% de ces enfants qui allaient autrement mourir, ne vont plus mourir ", a rapporté Carim Tajdin

Il appelle les parents à amener leurs enfants qui présenteraient une malformation cardiaque au centre médical Diamant.

" Si vous suspectez une maladie cardiaque, n'hésitez pas à contacter le centre médical Diamant pour enregistrer votre enfant pour un dépistage ", a appelé le directeur général du Centre médical Diamant.